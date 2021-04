Alonso habla de la razón de su regreso a la F1

Fernando Alonso ha ilusionado a gran parte de los aficionados a la Fórmula 1 tras su primer Gran Premio. La realidad es que el Alpine no pudo terminar por un problema en los frenos, pero la actuación del asturiano ha sido una de las cosas más comentadas de la primera carrera, no obstante Alonso y los suyos están esta temporada lejos de la cabeza. ¿Por qué ha vuelto Alonso?

"La F1 ha cambiado poco en relación a hace dos años. Las fuerzas dominantes son las mismas que hay ahora mismo. Para mí, el gran atractivo es la nueva reglamentación, que estaba prevista para este 2021, pero que se ha pospuesto para el 2022. Me he quedado este año con una temporada de transición, que estoy viviendo ya desde dentro del equipo y lo bueno es que no he estado otro año fuera de la F1. En suma he regresado al 'Gran Circo' un año antes del cambio de reglas, que es el motivo de verdad para mi vuelta".