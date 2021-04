Verstappen reina en un GP de Emilia-Romaña caótico

El Mundial de Fórmula Uno late en un punto. Esa es la distancia entre el todavía líder, el británico Lewis Hamilton, y el principal candidato a desbancarle del trono, el neerlandés Max Verstappen.



El joven piloto de Red Bull triunfó en Imola (Italia), aunque el defensor del título minimizó la pérdida al volante de su Mercedes. El punto adicional de la vuelta rápida mantiene al inglés al frente del campeonato después del Gran Premio de la Emilia Romaña.





Class of the field ?@Max33Verstappen blew away the competition for the 11th win of his career!#ImolaGP ?? #F1 @redbullracing pic.twitter.com/Ic7iOc1VBa