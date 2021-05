Alonso y su opinión sobre Hamilton

Fernando Alonso mantuvo un encuentro con la prensa en la previa de los libres de GP de España. El asturiano ha respondido varias cuestiones sobre su inicio de temporada en el regreso con Alpine. Entre otras cosas Alonso estuvo hablando sobre el rendimiento de Lewis Hamilton pese a que Red Bull esté más cerca esta temporada del equipo de Toto Wolff.

"Parece que está en un momento ideal en cuanto a pilotaje y también en cuanto a integración con el equipo, y con la misma suerte, porque en Imola tuvo un factor suerte que él siempre lo ha tenido favorable en muchos momentos críticos", explica el piloto de Alpine sobre lo ocurrido en Italia.

Y argumenta el asturiano sobre Hamilton: "¿Tiene el mejor coche? Sí. Pero con el mejor coche hay que rendir cada fin de semana, en lluvia, en seco, el fin de semana en el que Red Bull está más cerca y otro en el que está más lejos, y eso solo se puede hacer si estás al máximo de tu nivel y no sé si se le valora lo suficiente todo lo que está haciendo. Sé que se le valora, pero yo le doy mucho crédito Lewis ahora mismo porque Mercedes ya no tiene el dominio de hace 3 o 4 años que sí que ganaba con bastante facilidad. Ahora (los Red Bull) están muy cerca a veces y a él no le influye, siempre da el 100%, así que hay que darle la enhorabuena".