Hamilton reina en Montmeló y amplía su ventaja con Verstappen

El piloto inglés Lewis Hamilton (Mercedes) ganó el Gran Premio de España de Formula 1 disputado en el Circuito de Barcelona-Cataluña y así incrementó su distancia como líder del Mundial hasta los 14 puntos en una carrera en la que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) fueron séptimo y décimoséptimo respectivamente.



Además, con este triunfo Hamilton se convierte en el primer piloto en vencer en cinco ocasiones consecutivas el Gran Premio de España e iguala a Michael Schumacher como el piloto que lo ha ganado más veces en total: seis.





?? Ritmo cardíaco en ascenso con este momento ??#EspañaDAZNF1 ???? pic.twitter.com/YFYV80Do9E — DAZN España (@DAZN_ES) May 9, 2021

Pero elen la primera curva, cuando se le coló por el interior y los dos favoritos para ganar el Mundial se golpearon levemente, marcó gran parte de la carrera en un trazado donde es muy difícil conseguir ganar posiciones en pista.El volantazo de Hamilton para evitar que el toque con Verstappen fuese a mayores provocó que su compañero de equipo,, tuviese que frenar y(Ferrari) lo aprovechó para avanzarle y situarse en la tercera posición.No fue nada(Ferrari), quien vio cómo lo superaban(McLaren) y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull) y caía de la sexta a la octava posición. Por su parte,En la vuelta 8 al japonés(Alpha Tauri) se le paró el coche, algo que ya le ocurrió el viernes durante los entrenamientos libres, y este quedó situado en la parte exterior de la remodelada curva 10, creando una situación de peligro que comportó la salida del 'safety car'.En la reanudación de la carrera Verstappen consiguió mantener la primera posición y los que lograron adelantar un lugar fueron 'Checo' Pérez, del séptimo al sexto en detrimento de(Aston Martin), del undécimo alque se quedó momentáneamente fuera de la zona de puntos.El liderato del holandés peligró en la primera parada para cambiar neumáticos, cuando sus mecánicos hicieron una parada larga de 4,2 segundos. Pero este error no fue suficiente para que Hamilton recuperara la primera posición a pesar de que Mercedes resolvió su primera entrada en boxes en 2,7 segundos.Si el cambio de neumáticos favoreció a Sainz, que ganó una posición en detrimento de Ocón, Alonso no se movió del undécimo lugar. Por otro lado, esta entrada en boxes comportó que Bottas recuperara su tercera posición.Al salir del 'pitlane', Hamilton vio cómo Verstappen le sacaba 6 segundos, pero a partir de ese momentoy fue disminuyendo la ventaja hasta rebajarla por debajo del segundo a falta de 30 vueltas para el final de la carrera.De todas formas, el piloto holandés incrementó su rendimiento cuando vio la sombra de Hamilton, en una muestra de que durante las vueltas anteriores estuvo cuidando los neumáticos, y la distancia se estancó en el segundo.A diferencia del viernes y el sábado, en los que no pudo entrar público al Circuito de Barcelona-Cataluña , 1.000 espectadores, todos ellos abonados del trazado barcelonés, presenciaron la carrera desde la Tribuna Principal de la recta de meta con distancia de seguridad y mascarillas después de haber pasado un control de temperatura.A falta de 23 vueltas para el final,, de tan solo 2,3 segundos. En cambio, Verstappen decidió ir en un principio a tan solo una y así aguantar hasta el final con unos neumáticos muy desgastados, como el holandés mismo advirtió por radio a los ingenieros de Red Bull: "No sé cómo vamos a llegar al final".Mientras tanto,al pasar por el exterior a Ricciardo al final de la recta de meta para ponerse quinto, posición que ya no abandonaría hasta ver la bandera de cuadros.Hamilton fue recortando en más de un segundo por vuelta la distancia con Verstappen, que era de 11 segundos a falta de 15 vueltas, y el holandés no pudo resistir la potencia del Mercedes del inglés cuando le alcanzó a 6 del final., donde le devolvió la jugada de la primera vuelta.Entonces Verstappen, con la victoria ya descartada, decidió hacer finalmente la segunda parada para cambiar neumáticos y así, que le comportó un punto extra.Por su parte, el equipoy el piloto español se fue deshinchando hasta el decimoséptimo lugar, un jarro de agua fría tras el octavo puesto logrado en Portimao el fin de semana anterior.Mejor le fueron las cosas al otro español, Sainz, quien consiguió un notable séptimo puesto a pesar de haber realizado una mala salida.