La petición de Alonso a Alpine para Mónaco

Fernando Alonso continúa intentando mejorar su rendimiento en su regreso a la Fórmula 1 con Alpine. De momento las sensaciones del asturiano con su nuevo coche han sido agridulces, ya que parece que su compañero Esteban Ocón está sacándole algo más de partido al coche. Sin embargo Alonso no se ofusca reconoce que tiene que subir el nivel y es muy optimista con el potencial del A521 para el GP de Mónaco.

Una de las cosas que pretende Alonso es terminar de aclimatarse al coche y le ha hecho una petición a Alpine, aunque sin afectar al desarrollo del coche de 2022, la gran apuesta: "Es más por mi comodidad, son algunas cosas para mí. Este coche es diferente en cuanto al enfoque de la dirección asistida, quiero que más parecida a como la he tenido antes para mejorar mis sensaciones. Es sólo en mi lado del garaje y ojalá me sea más fácil. este coche tiene un enfoque diferente en cuanto a su comportamiento. De cara a 2022 no tiene sentido el cambiar la filosofía del coche y depende de mí el adaptarme de aquí a final de año. Espero hacerlo mejor y creo que lo conseguiré".

Respecto al mal resultado en Montmeló Alonso ha entonado el mea culpa por equivocarse con la estrategia para la carrera. Otro error unido al de la clasificación en Portugal: "La estrategia era arriesgada, pero en realidad, salía en la 10ª posición y hubiera tenido que responder a Gasly. La mejor forma de mantener el 10º era arriesgar. Al final no funcionó, porque las gomas se acabaron. Si hubiese permanecido fuera, probablemente Gasly y Vettel nos hubieran adelantado y me hubiera quedado 12º o 13º el resto de la carrera. Era una encrucijada sin salida",

Optimismo para el próximo Gran Premio: "Creo que el coche será realmente rápido en Mónaco. Me siento bien respecto al rendimiento allí. Una de las cosas que tengo que mejorar, seguro, es extraer el máximo a una vuelta, empujar con el coche, tener la confianza en el monoplaza. No estoy al 100% en eso ahora mismo",