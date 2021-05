El terrible enfado de Carlos Sainz al ver la bandera roja

Día agridulce en Mónaco para Carlos Sainz. El piloto español se ha quedado con la miel en los labios y finalmente saldrá 4º este domingo. Los Ferrari confirmaron las sensaciones de los entrenamientos libres y fueron los más rápidos durante toda la clasificación. Tanto que Charles Leclerc consiguió la mejor vuelta, aunque después provocó la suspensión de la sesión.



A Carlos Sainz le pilló el choque de su compañero contra el muro a punto de iniciar su vuelta lanzada, esta era el último intento y el español consideraba que podía haberle recortado 0'200 al cronómetro y haber hecho la primera plaza. También perjudicó a Hamilton y a Verstappen. El de Mercedes no pudo mejorar su puesto después de titubear durante toda la clasificación, mientras que al neerlandés se le canceló el tiempo de vuelta cuando estaba mejorando el cronómetro. Tanto Max como Carlos se mostraron muy enfadados por su radio.





We'll never know the true pecking order from Q3 in Monaco...



But by judging by Carlos' reaction, he'd have been right up there #MonacoGP ???? #F1 pic.twitter.com/HBNOmYfHAV