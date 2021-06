La razón por la que Ocón superó a Alonso en Mónaco

El regreso de Fernando Alonso al circuito urbano de Montecarlo no fue el esperado. El asturiano volvió a sentir la adrenalina de pasar a cientos de kilómetros hora rozando los muros. Sin embargo el resultado fue malo para el piloto español tras lo ocurrido en Barcelona y Portimao.

Marcin Budkowski, director técnico ha explicado por qué Alonso se quedó fuera en la Q1, mientras que Ocón continuó y volvió a superar a su compañero en clasificación y también el domingo: "No estábamos al día desde el primer día de entrenamiento, y eso se debe principalmente a los neumáticos. La gran diferencia entre Esteban y Fernando fue que Ocon logró calentar bien los neumáticos en el momento crucial de la Q1, Alonso no pudo, por lo que Ocon avanzó, Alonso fue eliminado. Esto significaba que Fernando tendría un resultado mediocre. Estoy convencido de que si Alonso hubiera podido calentar los neumáticos allí, habría estado a la altura de Ocon"

El propio Budkowski admite que las cosas fueron bastante peor de lo que auguraban los últimos resultados "Mónaco no expuso nada sobre nuestro progreso. Pudimos mostrar una buena tendencia al alza en Portugal y Barcelona, y eso no se desvanece en el aire. Tenemos que aprender de los acontecimientos de Mónaco para que no nos pillen con el pie izquierdo en Bakú. Pero, con suerte, Mónaco fue sólo un punto intermedio en la delicada interacción entre la pista, el chasis, los neumáticos y las condiciones externas"

El director técnico de Alpine hizo balance: "Por supuesto que no estamos satisfechos, pero podría haber sido peor. Desafortunadamente, nuestros rivales directos aprovecharon al máximo sus oportunidades. Eso es doloroso para el Mundial. Para ser honesto, acabamos por tener un mal fin de semana"