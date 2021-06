Alonso gana una posición por una sanción a Norris

Fernando Alonso finalmente saldrá octavo en el GP de Azerbaiyán, el piloto asturiano colocó su Alpine en la novena plaza de la clasificación, después de que en el tramo final de la accidentada sesión, Tsunoda y Sainz terminaran en el muro y una bandera roja finalizara la Q3 antes de tiempo. Esto perjudicó a Alonso que no pudo marcar un mejor tiempo en su último intento.



Finalmente Norris pierde tres posiciones después de ser sancionado por ir a mayor velocidad de la debida al inicio de una de las banderas rojas.





BREAKING: Lando Norris given a three-place grid drop for not following red flag procedure #AzerbaijanGP ???? #F1 pic.twitter.com/rvrUyJVmcF