Alonso: "Si la gente se calma un poco tendremos una carrera normal"

El piloto español Fernando Alonso (Alpine), que saldrá noveno en el Gran Premio de Azerbaiyán, ha asegurado que tenía "potencial para ser séptimo u octavo", y cree que "si la gente se calma un poco" podrán tener una carrera "normal" este domingo, después de una sesión de calificación con cuatro banderas rojas en la que los pilotos fueron "al 120% por encima de sus posibilidades".



"Hay un poco más de potencial, quizás séptimo u octavo era posible hoy. Ha sido una crono en la era difícil coger el ritmo, cada dos por tres había una bandera roja y te va cortando siempre esa progresión y ese 'feeling' con el coche", señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión de calificación.





"En la crono teníamos ritmo para estar entre los 7-8 primeros también, pero cada vez que hemos puesto un juego de neumáticos nuevo ha habido una bandera roja. Todos los tiempos que hemos ido poniendo en la crono han sido con neumáticos viejos; justo para pasar el 15 -a la Q2-, justo para pasar el 10 -a la Q3-, otro neumático usado al principio de la Q3 para ser noveno...", relató el asturiano, al que le quedaSobre su novena posición de salida, Alonso comentó que en Bakú ya "se puede adelantar, no como en Mónaco", y que tratará de hacerlo si la carrera no se desmanda como en la clasificación.Si la gente sigue conduciendo al 120% por encima de sus posibilidades, habrá mucho 'safety car'; si la gente se calma un poco, tendremos una carrera normal. Mañana irán más tranquilos, hoy van sobreexcitados algunos", apuntó.En otro orden de cosas, sobre los polémicos rebufos, que dieron la pole a Charles Leclerc (Ferrari) y permitieron ser segundo a Lewis Hamilton (Mercedes), el bicampeón del mundo de Fórmula 1 reconoció que fue un tema que trató con su compañero Esteban Ocon. "Hablamos al principio de semana si íbamos a hacer algún rebufo; él no estaba muy por la labor, porque decía que le despista un poco la preparación en el 'out lap', así que íbamos cada uno por nuestra cuenta. Estoy contento de haber quedado delante por fin. En los FP1, FP2 y FP3 he estado delante últimamente y llegaba la crono y me faltaba un poco. Hoy he podido sacarlo", afirmó.Por último, Alonso se mostró bastante molesto por el hecho de que los coches accidentados durante la clasificación vayan a ser arreglados sin penalización. "Todos tenemos el coche en el parque cerrado hasta mañana a las doce, y esa gente lo pone en el garaje, cambia todo el coche y lo pone en la posición que estaba. Ya sabemos que la regla es así y que algún día nosotros nos estrellamos y nos gustará coger ventaja de esa regla, cambiar todo en el coche y salir el domingo, pero es un poco extraño destrozar el coche, que lo puedas cambiar y no tengas ninguna penalización", concluyó.