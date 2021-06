La advertencia del jefe de Fernando Alonso

Sin ritmo durante la carrera con Fernando Alonso y con problemas mecánicos del Alpine de Esteban Ocón. El fin de semana solo fue bueno para la escudería francesa gracias al talento de Alonso en la resalida tras el accidente de Max Verstappen. De sufrir por alcanzar los puntos a firmar un sexto puesto, que no solo deja un buen sabor de boca a los aficionados y al español si no que fue el mejor resultado de Alpine hasta la fecha.

"La carrera no empezó bien, Esteban tuvo que detenerse con un problema de potencia en su motor y el ritmo de carrera de Fernando no era competitivo, así que necesitamos entender las razones. En general no ha sido una buena tarde, pero podemos estar contentos de que los dos pilotos que han tenido problemas están bien y nos dieron mucha acción después de la resalida", reconoce Marcin Budkowski, el director técnico de Alpine.

Sin embargo el jefe de Fernando Alonso no perdió la oportunidad de elogiar al asturiano y de lanzar un aviso al resto de la parrilla de cara al GP de Francia, el de casa para Alpine: "La magia de Fernando en Bakú le hace asegurar su mejor resultado en su regreso a la Fórmula 1. Fernando Alonso está de vuelta, en un estado muy competitivo y ahora tenemos que trabajar juntos para recuperar la forma en la próxima carrera en Francia"

Finalmente Budkowski hizo balance tras el GP de Azerbaiyán y se queda con lo positivo de sumar puntos en un circuito en el que en carrera el Alpine no encontró el ritmo que sí tuvo Fernando en clasificación, por ejemplo.