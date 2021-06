Grosjean vuelve a salir de un coche en llamas... un año después de su espectacular accidente

Le han debido volver muchos recuerdos a la cabeza a Romain Grosjean este domingo. El piloto suizo tuvo que salir de su coche porque el motor de su coche durante una carrera en la Indy Car Series comenzó a arder.



Grosjean, que hace un año salió de entre las llamas en un accidente escalofriante en Bahrein, salió del monoplaza directo al muro para pedirle a los comisarios un extintor.





WOW. Romain Grosjean - the man who walked out of fire last year - just ran back to his car on fire this time to try and put it out.



