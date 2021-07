El español Fernando Alonso (Alpine), bicampeón del mundo de Fórmula 1 (2005 y 2006, con esta escudería, entonces Renault) indicó a Efe este jueves, en Barcelona, con miras al desenlace del Mundial, que "hay que ser cautos" y "no descartar" aún a Mercedes, que no dejó de ganar los dos campeonatos durante los pasados siete años, pero ahora ha cedido el mando a Red Bull. Y sobre sus posibilidades de volver a ganar un Mundial, declaró: "En 2022 soñar es gratis, claro que se trabaja con esa ilusión. Va a haber cambios. ¿Y por qué no nosotros? Pero no quiero titulares de vamos a ganar o ese tipo. No estaríamos aquí si pensamos que el año que viene vamos a estar en los puestos traseros de la parrilla", manifestó Alonso,

"No lo sé, porque van y vienen las prestaciones de los equipos", contestó a Efe el doble campeón mundial asturiano este jueves en un acto de Renault que tuvo lugar en la Ciudad Condal; en referencia a si a partir de ahora cree que Red Bull -que lidera ambos campeonatos y en el de pilotos el holandés Max Verstappen mejora en 32 puntos al séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton- sustituirá a Mercedes como clara dominadora de la Fórmula 1.

"La pretemporada estuvo regular para Mercedes, aunque luego ganaron las primeras carreras. Pero luego Red Bull tomó ventaja. Hay que ser cautos, no obstante; no se puede descartar a Mercedes aún", indicó el ovetense, de 39 años, que, tras dos ausente, retornó éste a la categoría reina, y, tras acabar décimo el pasado domingo el Gran Premio de Austria, en Spielberg, ocupa la undécima plaza en el campeonato, con veinte puntos.

"Creo que va a estar apretado, en lo que es el título; y en lo que no es el título", respondió a Efe Alonso, propietario de las 32 victorias que cuenta España a lo largo de toda su historia en la Fórmula 1. "Ahora, por ejemplo, las últimas dos carreras, en Austria, en el mismo circuito Ferrari fue fuerte la primera semana y más normal la segunda. Y nosotros mucho mejor la segunda, en la que igual pudiéramos haber optado al 'top 5'. Parece que hay esa pequeña chispa el fin de semana", añadió.

"Aunque sabes que las posiciones están bastante definidas, sabes que cada fin de semana puede haber una sorpresa, positiva o negativa; y esperas que ojalá seas tú el que de la sorpresa positiva", apuntó el genial piloto asturiano, que cuenta 97 podios y 22 'poles' en F1, categoría en la que se anotó 23 vueltas rápidas en carrera.

Compañeros de equipo

Alonso no se quiso mojar al ser preguntado acerca de si el inglés George Russell (Williams) podría ser un buen compañero para su compatriota Hamilton. "No voy a responder nada de Lewis Hamilton, ni de George Russell ni de otro. Lo que pienso yo es seguramente lo que pensamos todos. En la F1 no tenemos opción de elegir al compañero; es el equipo el que elige siempre al que considera el más adecuado", señaló.

"Hasta el momento la temporada ha sido buena, estoy contento con cómo han ido las cosas hasta ahora. No tenemos un campeonato tan fácil como el del año pasado, en el que Red Bull sólo tenía un coche luchando contra Mercedes; y Ferrari acabó sexta el Mundial", manifestó el español de Alpine, que afirmó de forma rotunda durante el encuentro con la prensa organizado por Renault que "sí va a haber Fernando después de la F1".

"El año pasado hacer quintos o sextos era más factible. Ahora Ferrari tiene dos coches buenos, con (el mexicano Sergio) Pérez, Red Bull es otra cosa; y Alpha Tauri, desde que comparte túnel del viento con Red Bull también ha mejorado mucho. Eso implica que cada vez es mayor el reto de intentar estar entre los diez primeros; aunque estoy contento con cómo ha ido el año; aunque la pasada temporada era más fácil acabar entre los seis o siete primeros", declaró este jueves, en Barcelona, Fernando Alonso.

"Cuando firmé el año pasado y dije que volvía a la F1, ya sabíamos todos que éste sería un año de transición; así que aunque haya gente que se sorprenda por ello, si este año quedamos séptimos, octavos o novenos, es algo normal", opinó el genio astur, que comparó el equipo actual con el de 2005 y 2006, con el que ganó ambos títulos.

"Creo que en lo más profundo del equipo no ha cambiado casi nada. El 50 por ciento de la gente es la misma; el ambiente es un poco distinto, pero hay la misma presión. Aunque todo es muy relejado y hay muy buen ambiente", afirmó Alonso en el acto de Renault.

Carreras sprint

"Lo que mas ha cambiado es la tecnología, porque ha evolucionado mucho el mundo, también", apuntó. "(Las factorías de) Enstone y Viry han crecido mucho en lo que a tecnología respecta", añadió Fernando, al que le gusta la idea de calificación con carreras sprint que se introducirá la proxima carrera, en Silverstone (Inglaterra).

"Veremos cómo va en Silverstone y lo mismo hay que hacer algún retoque", opinó, no obstante.

"Veo mejorable el formato de la crono del viernes, porque veo difícil que cambie el ránking, ahí. El formato hay que darle una vuelta seguramente", apuntó Alonso, que valoró la labor de Alex Palou en la Indy. "Alex Palou lo veo campeón en la Indy y me alegró muchísimo por él. Tener una español joven que triunfe en la Indy Car es bueno para todos", afirmó Alonso este jueves durante el acto de Renault en Barcelona.