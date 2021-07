Esteban Ocon protagonizó un brillante estreno de temporada con Alpine, superando los resultados de Fernado Alonso en clasificación y carrera, pero ahora las tornas han cambiado y el francés ha entrado en una espiral muy negativa que intenta comprender. Desde que se anunció su renovación con Alpine hasta 2024, Ocon lleva tres carreras consecutivas (Francia, Estiria y Austria) por detrás de Alonso y con una prestaciones muy inferiores a las del asturiano al volante del A521.

"En Silverstone empezaremos desde cero. Esta semana voy a reunirme con el equipo para valorar cuantas partes podemos cambiar antes de volver a pista. ¿Cambiar mi chasis? Cuantas más cosas podamos cambiar, mejor. Porque entonces habrá una duda menos. Lo que es inaceptable es que en la primera carrera en Estiria fuera un segundo más lento que Alonso en una pista tan pequeña. Definitivamente hay algo que no funcionó correctamente y tenemos que entenderlo. Con un poco de suerte suerte, estoy seguro que volveremos mucho más fuertes", aseguró el piloto francés, que tuvo que abandonar en la primera vuelta del GP de Austria, al tocarse en la salida con el Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi, rompiendo la suspensión delantera de su monoplaza.

Marcin Budkowski, director ejecutivo de Alpine, explicó la situación entre sus dos pilotos "Es difícil. La zona media es muy competitiva, lo vemos todos los fines de semana y cada décima cuenta. Esteban fue dos décimas más lento que Fernando en la Q1 de Estiria, no es mucho, pero uno puede llegar a Q3 y el otro se queda en Q1. Trabajó mucho desde entonces, pasó la semana entre carreras con los ingenieros mirando diferencias entre el estilo de Fernando y el suyo. Y estuvo cerca", señaló. En cuanto a la progresión de Alonso apuntó que "nunca estuvo lejos, ya en Bahréin sacó todo lo que tenía el coche y lo metió en Q3. Pero necesitas construir el ‘set-up, necesitas la confianza y necesitas rendir al cien por cien en una vuelta muy corta. Un piloto como Fernando, a pesar de su enorme experiencia, tenía que acostumbrarse a tratar las temperaturas de los neumáticos en situaciones de tráfico y otros detalles que tanto influyen en clasificación. Lleva tiempo, pero ya lo tiene".

El propio Alonso contrastó su buen momento con la mala racha de Ocon durante un encuentro con los medios españoles en Barcelona: "En las primeras carreras, Esteban hizo un trabajo muy bueno y sacaba un gran partido al coche con prestaciones, el sábado, que yo no alcanzaba. Era un poco de adaptación, por mi parte, quiero pensar que me faltaba a la hora de sentir los neumáticos. Pero ahora estoy más contento y cómodo y no sé si ha coincidido con que él esté más incómodo, o es una progresión natural de todos en las primeras carreras. Hay que recordar que es el primer año de Tsunoda, que Ricciardo va y viene en cuanto a rendimiento, Vettel… no sé qué le sucede exactamente a Esteban, pero será súper competitivo pronto", valoró.