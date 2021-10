Fernando Alonso mantiene su particular pulso a la FIA y en la rueda de prensa previa al GP de Turquía ha asegurado que espera que tras la carrera de Sochi haya medidas más estrictas con los pilotos que adelantan por fuera de pista en las dos primeras curvas. El asturiano ha recordado que a principios de temporada varios rivales le ganaron la posición en la salida al no respetar los límites. Y eso es exactamente lo que él hizo en Rusia.

Fernando se fue largo en la segunda curva de Sochi y se vio obligado a tomar la escapatoria alternativa mientras que el resto de pilotos luchaban en pista. Ganó dos posiciones con esa maniobra. En Austria, Alonso se quejó de esas tácticas que empleaban sus rivales y avisó que aprendería para sacar ventaja de las situaciones similares.

"Hay reglas diferentes según el piloto o formas diferentes de hablar sobre las situaciones para la gente. Habrá que ver quién es el próximo en cruzar la línea blanca a la hora de entrar a boxes, de dónde es y la sanción que se lleva por ello. Esto es sólo para confirmar que cuando yo algo algunas cosas distintas, éstas tienen una repercusión diferente", ha comentado Fernando en Estambul.

"Durante la mayor parte del Mundial, he sido el idiota al que le han adelantado por fuera de la pista en las dos primeras curvas. Me pasó en las dos primeras carreras y también en Austria y luego nadie dijo nada", se ha quejado Fernando. "En aquel momento no hubo ni una sola pregunta sobre lo sucedido y ahora tras Sochi hay una pregunta, por lo que es una confirmación. Quizá ahora cambien lo que se puede y lo que no se puede hacer en las dos primeras curvas de las salidas", ha zanjado.