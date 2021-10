Fernando Alonso finalizó el GP de Turquía en la 16ª posición. Pese a las esperanzas del asturiano de hacer una carrera cerca del podio, un toque con Gasly en la primera curva y por el que fue sancionado el francés lo mandó al fondo de la parrilla para toda la carrera.

"Hubiese estado bien cambiar el motor aquí, pero si clasificas entre los cinco primeros no lo cambias. Era una carrera un poco lotería y cuando jugamos a la lotería este año no nos sale ninguno de nuestros números", explica el asturiano.

Sobre el incidente con Gasly: "Teníamos algún daño en el alerón delantero desde las primeras vueltas. Luego, ya en tráfico, no pudimos adelantar. Sin DRS sabemos que es muy complicado"

"Tuvimos la mala suerte de que nos tocasen por detrás en la salida y luego estamos 58 vueltas sin que pase nada. La carrera fue un poco aburrida", añade sobre cómo cambió su carrera

La sanción por el toque a Schumacher: "Me metí por el interior. Entiendo que no me haya visto y nos tocamos. Me pusieron cinco segundos y es entendible. Igual no era el mejor sitio para adelantar, pero vi el hueco y me lancé".