Jaime Alguersuari, el que fuera durante tres temporadas piloto del Mundial de F1 en el equipo Toro Rosso, del 2009 al 2011, anunció, el pasado mes de abril, que quería volver a ponerse a prueba y para ellos escogió la que todo el mundo considera la categoría y/o especialidad más dura del automovilismo, como es el campeonato superior de karting, conocido como CEK, en su máximo categoría K2. Alguersuari, aparcó por unas semanas su música y grabaciones (está a punto de publicar su primer disco en solitario) para ponerse a tono, con tan mala suerte que en la primera carrera se fracturó tres costillas y tuvo que parar durante cuatro interminables meses.

Pero Alguersuari no se rindió y antes de emprender, de nuevo, el reto que se había propuesto, competir al más alto nivel europeo en el campeonato CEK, donde están los karts más poderosos y aquellos pilotos que aspiran, algún día, a encontrar un hueco en la parrilla de F1, en cuanto creyó estar a punto (“viaje a Zuera sin saber, a ciencia cierta, si mis costillas estaban del todo recuperadas como para poder soportar el traqueteo del karting”), quiso ponerse a prueba entre los mejores y ganó.

La última victoria en el karting español de Alguersuari data del 2005 así que, 16 años después, este resucitado piloto vuelve a soñar con ser competitivo en una especialidad y campeonato donde es, sin duda, el más veterano de la parrilla con solo 31 años.

Tras la lesión sufrida en Campillos (Málaga), Alguersuari no se desanimó y siguió preparándose para el regreso a la máxima competición y ahora ha tenido una recompensa maravillosa que le sabe a gloria. “Con esta victoria”, explica Alguersuari, “he sentido una liberación absoluta. Sin preparación alguna, tampoco disponiendo del mejor material ni, por supuesto, haber sido el más rápido en pista hasta la segunda manda, sabía que iba a tener que pelear muy duro para poder aspirar al podio y, ya no digamos a la victoria”.

“Lo más importante de todo esto”, sigue contando Alguersuari, “es que, contrariamente a lo que esperaba, no he sentido ni rastro de la lesión. Me siento increíble, y ya contando los días para regresar a Italia, encerrarme con el equipo CRG y seguir probando cosas para preparar, ahora sí que en condiciones, los próximos desafíos a nivel internacional. Esta victoria ha sido muy importante para todos, y frente a chavales que tienen un extraordinario nivel, como el mismo campeón, Gerard Cebrián, que se ha dejado el 100% en la lucha por un merecido campeonato”.