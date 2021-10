Desde Alpine se ha rebajado cualquier expectativa de luchar por victorias y podios hasta 2024, algo que inevitablemente afecta y mucho a las aspiraciones de Fernando Alonso. Un cambio de planes para el también ganador de las 24 horas de Le Mans, que se ha llevado un gran jarro de agua fría en sus aspiraciones a conseguir su tercer Mundial de Fórmula después de escuchar las declaraciones de Laurent Rossi, el director ejecutivo de Alpine, en la que avisa de que el éxito no será inmediato. ¿Llegará a tiempo para Fernando Alonso?

"Tenemos un proyecto a largo plazo. El objetivo es alcanzar un nivel de competitividad que nos coloque en el podio tantas veces como sea posible en 2024. Desde hoy, en el quinto lugar, se puede encontrar fácilmente una hoja de ruta", dijo Laurent Rossi, el CEO de Alpine. Esas declaraciones dejan clara una cosa y no es otra que la escudería francesa no cuenta con Fernando Alonso para pilotar ese supercoche a partir de 2024 por edad. El asturiano tendrá 43 años cuando Alpine dé el todo por el todo por volver a ganar en la Fórmula 1. Ese momento parece muy lejano para un Alonso que acaba de garantizarse su asiento únicamente hasta el final de la temporada 2022. El asturiano es el mejor piloto de la escudería esta temporada, pero Alpine no tiene prisa por darle el coche que se merece.

"Cada año será un poco mejor el coche. Es un proyecto a 100 carreras, cuatro años. En cada carrera debemos progresar. Puede ser un progreso que se ve en la pista o un progreso en el que no se ven todos los pequeños detalles. La idea es no parar nunca y ver que vamos en la dirección correcta. El año que viene será un año para lanzar las monedas al aire", zanjó Rossi.