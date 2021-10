En el GP de Estados Unidos quedó claro que es mejor no enfadar a Fernando Alonso. Y menos cuando ya llega ‘calentito’ tras varias carreras en las que viene quejándose de las actuaciones de Dirección de Carrera, pues considera que sus decisiones son parciales y que no se mide a todos los pilotos bajo el mismo rasero. De ahí que en el Circuito de Las Américas no dudase en dar un importante estirón de orejas a la FIA por estas actuaciones.

Y es que son varias las ocasiones en las que ha visto como hay pilotos que le adelantan por fuera de la pista sin consecuencias. Este domingo fue una más. Un adelantamiento ilegal por fuera de la pista de Kimi Raikkonnen en el que el asturiano no comprendió la inacción del Director de Carrera Michael Masi, que no quiso ni siquiera investigarlo. Algo incomprensible en la Fórmula 1 actual.

"Me ha pasado por el exterior de la curva 1, que me devuelva posición”, dijo Fernando Alonso. Lo repetiría vueltas después sin ninguna respuesta por parte de la FIA.

Ante la inacción de Michael Masi desde Alpine, entonces, le cuestionaron directamente: ¿Queda claro que se puede adelantar fuera de la pista?". "No, no se puede", les respondió mientras Dirección de Carrera confirmaba que no iba investigar la acción de Raikkonen. Por tanto, el finlandés no tenía que devolver la posición al español.

¡Qué batalla al límite entre dos campeones del mundo! 🔥



Alonso defendiendo al límite. Raikkonen adelantando por fuera. Trozos de fibra de carbono por los aires. Fernando pide que le devuelvan la posición y dirección de carrera decide no intervenir...#USADAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/rT42W3mc09 — DAZN España (@DAZN_ES) 24 de octubre de 2021

Fue entonces cuando Raikkonen pasó a su compañero Giovinazzi. Hasta ahí llegó la paciencia de Alonso que, muy enfadado por todo lo que estaba sucediendo, se tomó la justicia por su mano. Si los demás podían, él también iba a adelantar por fuera de la pista. Y eso es exactamente lo que hizo tras meterle el coche al final de recta a Giovinazzi.

Entonces sí le obligaron a ceder la posición al italiano. Lo intentó de nuevo por el interior, abriéndose para que Giovinazzi alargara su trazada. El italiano esta vez se volvía a salir de pista como hizo antes Raikkonen y volvió a ganarle la posición asturiano.

En esta ocasión, eso sí, tuvo que devolverle la plaza al español aunque ya era tarde. Fernando Alonso, que había perdido un tiempo precioso en esa batalla, estaba ya a 10 segundos de Raikkonen. Ya era tarde para acercarse a un piloto con el que estaba luchando poco antes por la posición. El cabreo era monumental, como quedó de manifiesto tras una carrera en la que finalmente tuvo que abandonar.

✅ Le obligan a devolver la posición a Raikkonen

✅ Pasa a Giovinazzi

✅ Le obligan a devolver la posición a Giovinazzi

✅ Vuelve a atacar a Giovinazzi

✅ Y al final le obligan a Giovinazzi a devolverle la posición a él



A Alonso le ha salido EL PLAN 😋#USADAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/bOLQsGfKV6 — DAZN España (@DAZN_ES) 24 de octubre de 2021

Quejas públicas de Fernando Alonso tras la carrera

Fernando Alonso se quejó públicamente de la falta de uniformidad de los criterios de los comisarios de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, en el que tuvo que abandonar en la vuelta 51 de las 56 al trazado del Circuito de las Américas por un problema en su alerón trasero.

"Se rompió el alerón trasero, casi hago trompo en la curva rápida antes de boxes, afortunadamente llegué al pit, y nos tuvimos que retirar. Es una pena porque hubiésemos estado en la lucha por los puntos con el trompo de (Kimmi) Raikkonen", indicó el asturiano en Dazn.

El bicampeón comenzó la carrera desde la penúltima posición por sanción al haber cambiado el motor de su monoplaza y tuvo varios duelos polémicos con los Alfa Romeo, primero con el de Kimi Raikkonen y, después, con el del italiano Antonio Giovinazzi.

Ha sacado el ARSENAL



Así ha sido la lluvia de mensajes después de lo ocurrido con Raikkonen y Giovinazzi. Fernando Alonso en estado puro 🔥 — DAZN España (@DAZN_ES) 24 de octubre de 2021

"Venimos a América a dar espectáculo y por desgracia no dimos una buena imagen. Kimmi me pasó por fuera en la vuelta uno y en cambio yo le tuve que devolver el puesto a Giovinazzi y él a mí. Fueron tres incidentes exactamente iguales, dos resueltos de una manera y otro, de otra, y fueron diez segundos con los que hubiera podido hacer noveno", declaró.