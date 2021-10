Ninguno de los monoplazas de Alpine acabó el Gran Premio de Estados Unidos: Esteban Ocon se retiró en la vuelta 40 y Fernando Alonso, en la 49. Al margen de las averías en carrera, al asturiano le preocupa el bajón de rendimiento experimentado en Austin y la falta de ritmo durante el fin de semana. Por ello, con la complicidad de su compañero Ocon, Alonso le ha pedido al equipo que se ponga las ‘pilas’ de cara a afrontar la recta final de temporada con garantías.

Objetivo méxico

“En la carrera el coche fue mejor, fui más rápido que los Alfa Romeo, los Aston Martin, incluso que Tsunoda, pero en los entrenamientos libres no fuimos bien. No superamos los problemas de ritmo y equilibrio y en general, no fuimos competitivos como en Sochi o Turquía. Hay que analizarlo. Probablemente los baches influyeron. La suspensión de Austin es muy específica de esa pista. Y es algo en lo que no acertamos. Esperamos respuestas. Hay que tratar de recuperar nuestro mejor nivel en México”, advirtió Fernando.

"No esperábamos tantas dificultades. Sufrimos bastante con el coche, pero fuimos mejorando en cada sesión. Desde luego hay que ser más fuertes en México”, añadió Ocon. Alpine marcha quinto en la tabla de equipos con diez puntos de ventaja sobre Alpha Tauri. Por delante, el pulso con McLaren y Ferrari por el tercer puesto ya les queda muy lejos, a 150 puntos.