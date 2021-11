Se equivocó. Fernando Alonso ha confesado en una entrevista al periódico L’Equipe que fue un gran error no irse antes de lo que lo hizo de la Fórmula 1. El asturiano explica que no debería haberse quedado tanto tiempo y que tendría que haber adelantado su marcha para afrontar otros retos profesionales. Ahora lo ve claro, pero en el pasado tomó decisión que veía más oportuna en su trayectoria profesional.

"Me fui demasiado tarde. Debí irme antes. Ahora es fácil decirlo, pero no debí esperar hasta 2018. Debí haberlo hecho en 2015 o en 2016. Dos años antes. Para probar Dakar y resistencia. Me llevó un tiempo madurarlo, quizá demasiado", declaró el piloto al diario francés antes del pasado Gran Premio de Estados Unidos. "No tengo ningún remordimiento. Ningún arrepentimiento. Ninguno. Quizá en todo caso es haberme retirado demasiado tarde", añadió el asturiano, que regresó de la mano de Renault, escudería con la que fue campeón en 2005 y 2006.

Ahora en Alpine, aunque Alonso no ha logrado acercarse al podio, sí disfruta como no lo hacía en los años anteriores a 2018. Sin embargo, su futuro en la escudería, en cuanto a los planes, es algo incierto por el momento.