Fernando Alonso va con todo. El asturiano no se va a guardar nada para la carrera del domingo en el GP de Brasil. El asturiano, que alcanzó la Q3 después de dos carreras no pudo ganar posiciones en la sesión clasificatoria del sábado. Una carrera al esprint en la que Carlos Sainz logró remontar hasta la tercera posición (vídeo de su espectacular salida) y Hamilton hasta el Top 10. Alonso por su parte saldrá en la decimosegunda plaza de la parrilla de Interlagos, sin embargo, no se corta y avisa.

"No se reparten puntos hoy, se reparten mañana. El TOP 10 sigue siendo posible", explicó el piloto asturiano sobre sus opciones de cara al domingo.

"Estoy confiado de cara a poder terminar entre los diez primeros. Iba mucho más rápido que los coches de delante, pero estaban todos en un tren de DRS y se hacía muy complicado poder adelantar", aseguró Alonso, que no pudo adelantar a Ricciardo y a Vettel, pero sí a Giovinazzi en las primeras vueltas.