Continúa la polémica entre Max Verstappen y Lewis Hamilton después del incidente en el GP de Brasil. La FIA reconoció que no tuvieron las imágenes de la cámaras on board ni del Red Bull, ni del Mercedes. En ellas se aprecia que el neerlandés estrujó al máximo al británico hacia fuera de los límites de pista en la curva 4 del Autódromo José Carlos Pace.

Verstappen, que ya piensa en el GP de Catar, ha roto su silencio y ha opinado sobre lo ocurrido: "No necesito ver las imágenes para analizar lo ocurrido, porque iba dentro del coche, pilotando. Sé lo que pasó. Volvería a hacer lo mismo que hice en Brasil"

Asimismo ante las acusaciones de que tiró de la pista a Hamilton, el ‘33’ se defiende: “Estuvimos luchando duro, frenando tarde en la curva, los neumáticos están bastante gastados. Si hubiera girado más abruptamente a la izquierda, simplemente me hubiera salido de la pista. Por eso somos pilotos, intentas controlar el coche"

Por último al respecto de una posible penalización para Losail, que ya ha pedido Mercedes AMG Petronas F1 Team, Verstappen asegura: “¿Una penalización? No espero que eso suceda porque pensé que era una carrera justa y dura entre dos hombres que luchan por el campeonato. Así que, de todos modos, no tendría que haber sido un pase fácil porque no soy así y no creo que deba serlo cuando estás luchando por el título. Pero si me sancionan tampoco sería el fin del mundo".