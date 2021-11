Fernando Alonso tuvo que responder este jueves a una de las preguntas más incómodas que le han hecho en su carrera dentro de la Fórmula 1. Y fue realizada curiosamente por un aficionado durante la rueda de prensa de la FIA previa al Gran Premio de Catar.

Fue en la nueva modalidad de 'fan question' incluida por el organismo para la rueda de prensa de los jueves en la que, por norma general, un niño de la ciudad en cuestión realiza una pregunta intrascendente. Generalmente sobre la música que escucha el piloto, sus hobbies, la comida que le gusta o cosas similares.

En este caso no fue así. Ni de lejos. Tanto que a Fernando Alonso le pilló incluso por sorpresa la pregunta. "Fernando, ¿por qué has vuelto a la Fórmula 1 después de la mala suerte que has tenido con los equipos?". Ahí es nada. El piloto asturiano se tomó su tiempo y explicó de nuevo los motivos de su regreso.

Vuelve para ganar

"La Fórmula 1 me ofrecía el mayor reto. He regresado por el reto de volver a ganar”, comenzó Fernando Alonso, al que no le gustó demasiado la mención a la ‘mala suerte’ que se hacía en la pregunta.

“No estoy de acuerdo con lo de la mala suerte. Estoy muy feliz y me siento un privilegiado" Fernando Alonso - Piloto de Alpine

“No estoy de acuerdo con lo de la mala suerte. Estoy muy feliz y me siento un privilegiado por todo lo que he conseguido en la F-1. Y eso ha sido siempre sólo gracias a la suerte, a la buena suerte. No me siento poco afortunado", concluyó el piloto ovetense.