El Mundial de Fórmula 1 llega este fin de semana por primera vez en su historia al circuito de Losail, pero más que el desconocimiento del trazado de Catar, al piloto español Fernando Alonso lo que le preocupa es el problema que tiene su escudería Alpine “con el ritmo de carrera” y para que el reconoce que no tienen respuesta. Alonso dejó claro que si quieren estar en condiciones de pelear con Alpha Tauri por el quinto puesto en el Mundial de Constructores necesitan “incrementar el nivel”.

“Es cierto que desde Austin parece que tenemos algo más de problemas con el ritmo y en la calificación, pero no tenemos la respuesta aún a esa falta de rendimiento. En Brasil tuvimos un fin de semana normal y espero que estas siguientes carreras estén bien”, declaró Fernando Alonso en conferencia de prensa.

“En ritmo de carrera ya lo vimos en los segundos libres y en la carrera. El esprint fue un poco desafortunado, empezamos así así y nos quedamos atascados en el tráfico. El domingo pudimos jugar con una estrategia distinta y ganar posiciones, pero aún tenemos que incrementar el nivel para acabar por delante de Alpha Tauri y este domingo tenemos la primera oportunidad. Los Alpha Tauri son más rápidos incluso que McLaren y Ferrari, pero nuestra fortaleza es que ejecutamos bien la carrera el domingo y no cometemos ningún error”, aseguró el piloto de Alpine, que acabó disgustado por lo sucedido en el Gran Premio de Brasil.

El simulador de Fernando Alonso

Para intentar adaptarse lo más rápido posible al circuito de Losail, donde nunca ha corrido, Fernando Alonso ha recurrido al simulador y a un consejero muy especial y valioso, Davide Brivio, lo que le dará una ventaja adicional sobre sus rivales.

Brivio es el actual director de competición de Alpine, pero entre 2001 y 2020 trabajó en el Mundial de MotoGP. “He hablado con Davide Brivio sobre el circuito para ver qué me tenía que decir, ya que es quien tiene más experiencia de todo el equipo en este trazado”, reconoció Alonso. “Siempre me he preguntado cómo rendiría un Fórmula 1 y ahora lo vamos a ver. Parece un circuito rápido y bueno para pilotar, creo que va a ser un buen fin de semana”, terminó Alonso.