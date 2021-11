El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del campeonato, marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el debutante Gran Premio de Catar, el vigésimo y antepenúltimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Losail; donde los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) marcaron el sexto y el decimoséptimo tiempo, respectivamente; y el mexicano Sergio Pérez, el octavo.

Verstappen cubrió, en su mejor vuelta, los 5.380 metros de la pista qatarí -circuito con 16 curvas y una larga recta, de más de un kilómetro- en un minuto, 23 segundos y 723 milésimas, 437 menos que el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri). El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes) -segundo en el Mundial, a 14 puntos del neerlandés- marcó el cuarto tiempo del ensayo, a 786 milésimas del neerlandés.

La sesión sirvió de mera toma de contacto con una pista a la que casi todos buscaron sus límites y alguno los rebasó, sin mayores incidencias; y que concluyó con 28 grados centígrados ambientales y 39 en el bastante abrasivo asfalto de Losail: motivo por el que en este Gran Premio se rueda con la gama de compuestos más dura (C1 -duros-, C2 -medios- y C3 -blandos).

Sainz repitió 26 veces la pista debutante -a unos 20 kilómetros de Doha, la capital de Qatar- y apretó hasta el punto de irse largo un par de veces, la segunda tras la última curva y antes de entrar al 'pit lane'. No fue el único en excederse de los límites en una pista desconocida para todos; y su crono fue el sexto de la sesión, a 99 centésimas de su ex compañero Verstappen, con el que coincidió en Toro Rosso. El talentoso piloto madrileño, séptimo en el Mundial, superó a su compañero monegasco Charles Leclerc, séptimo en el entrenamiento y que va un puesto por delante de él en el certamen, con ocho puntos y medio más.

El mexicano Sergio Pérez -cuarto en el Mundial, a 25 puntos de Bottas, al que aspira a arrebatar la tercera plaza final en las tres últimas carreras- marcó el octavo crono de una sesión en la que todos marcaron su mejor tiempo con el compuesto blando y en la que el bravo tapatío dio 22 vueltas. En la mejor de ellas se quedó a un segundo y casi dos décimas del tiempo de su compañero neerlandés, que fue claramente el más rápido en esta primera toma de contacto, superando en casi medio segundo y en casi ocho décimas a los dos Mercedes.

Alonso -décimo en el Mundial- marcó el decimoséptimo tiempo. El doble campeón mundial asturiano giró 21 veces y se quedó a dos segundos y 182 milésimas del tiempo de Verstappen.

El segundo entrenamiento libre, que será mucho más orientativo, al disputarse a la misma hora que la calificación de este sábado y la carrera del domingo, arrancará a las cinco de la tarde (las tres, en horario peninsular español; las 14:00 horas GMT).

Sin sanción para Verstappen

Los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) desestimaron este viernes la apelación presentada por Mercedes sobre la acción del piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) sobre Lewis Hamilton en el pasado Gran Premio de Brasil, por lo que no hubo sanción para el líder del Mundial.

La escudería alemana había presentado una reclamación el pasado martes al considerar que más imágenes del incidente entre ambos pilotos en Interlagos ofrecían "nuevas evidencias" de una supuesta maniobra ilegal del Red Bull.

Con Verstappen liderando el Gran Premio de Brasil, Hamilton trató de adelantarle en la curva 4 y el neerlandés no llegó a trazarla, lo que provocó que ambos saliesen por el exterior y fuera del asfalto. Finalmente, el siete veces campeón logró pasar y se llevó el triunfo para recortar a 14 puntos las diferencia entre ambos en la clasificación.

Sin embargo, Mercedes, una vez revisadas las imágenes de las cámaras 'on board', creía que se debía considerar una sanción para el líder del campeonato. Los Comisarios de la FIA anunciaron posteriormente que "ahora" veían motivos para "considerar lo sucedido" tras el material utilizado por Mercedes en la reunión mantenida por todas la partes este jueves antes del Gran Premio de Catar, pero finalmente no impusieron ninguna penalización a Verstappen.

"Ya sean consideradas las decisiones de los comisarios correctas o incorrectas, y al igual que con las de los árbitros en el fútbol, no parece deseable poder revisar cualquiera o todas las decisiones discrecionales en carrera hasta dos semanas después de lo sucedido", indicaron los comisarios en un comunicado.

Por ello, recalcaron que "dudan seriamente de que la intención" del Derecho de Revisión al que se acogió Mercedes sea "permitir que los competidores busquen una revisión de tales decisiones discrecionales que no se derivan de una investigación formal por parte de los comisarios y no concluyen en un documento publicado".

Los comisarios se mostraron "de acuerdo" en que las imágenes de la cámara 'on board' eran una evidencia técnicamente nueva y relevante, no lo estuvieron en que fuera "significativa" en este caso, y que creyeron tener "suficiente información" cuando no sancionaron a Verstappen el pasado domingo.