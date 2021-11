Fernando Alonso sigue con sus buenas sensaciones en Catar después de marcar el quinto mejor tiempo en la clasificación. El asturiano y Alpine están explotando en Losail un coche que está funcionando francamente bien. Pese a la felicidad con la que hablaba el español tras su buen resultado pone límites a su objetivo en la carrera: "Acabar delante de Gasly sería el objetivo"

"El podio no lo veo posible, no. Primero hay que concentrarse en Gasly, que sale cuarto, por la parte sucia. Pero el podio es difícil, porque sabemos que incluso Pérez que sale el once, en teoría va a acabar delante nuestro", contestó en palabras recogidas por EFE. "Un 'top 5' sería muy bueno; y acabar delante de Gasly sería el objetivo", apuntó Alonso

Sobre el estado de los neumáticos, el español es optimista de cara a la carrera: "Es difícil saberlo. La tanda más larga fueron 17 vueltas ayer, así que no tenemos toda la información, porque es un circuito nuevo, pero en general siempre mantenemos bien los neumáticos. Nuestro coche es un coche que cuida muy bien los neumáticos. En Brasil fuimos de los pocos que hicimos una parada. Si hay degradación mañana, mejor para nosotros", explicó para DAZN

"Los sábados sirven de poco. Los puntos se dan mañana. A veces hemos hecho mejores o peores sábados y luego los domingos cambia todo mucho y la última vez que salí quinto en Turquía en la primera curva estaba el 20, hay que intentar evitar esto", recordó Alonso sobre otras carreras esta temporada, como su incidente con Gasly en Estambul.

🗣️ @alo_oficial: "La última vez que salí 5º, en Turquía, en la primera curva estaba el 20º. Hay que intentar evitar eso".



'Magic' Alonso al habla 🥰#CatarDAZNF1 🇶🇦 pic.twitter.com/ilKFRHd40m — DAZN España (@DAZN_ES) 20 de noviembre de 2021

"El coche ha ido fantástico durante todo el fin de semana. El circuito es súper, muy divertido de conducir. Decía por la radio que me hubiera quedado toda la noche conduciendo aquí si me ponéis gasolina porque la verdad es que es fantástico y el coche cuando va bien, te diviertes. Hemos encontrado un buen set up, con neumáticos nuevos y poca gasolina y se siente bien", cerró al asturiano.