Max Verstappen (Red Bull) ha asegurado que "no" está "de acuerdo" con la decisión de los comisarios de imponerle cinco segundos de penalización por uno de sus incidentes con el británico Lewis Hamilton (Mercedes), y ha afirmado que él trató de dejar pasarle y que fue este quien no quiso hacerlo.

VERSTAPPEN OPINA SOBRE EL INCIDENTE

"Mi opinión es distinta a la de los comisarios", declaró tras la carrera. "Han sucedido muchas cosas con las que no estoy de acuerdo. Lo he intentado en la pista y lo he dado todo. No sabía si los neumáticos iban a llegar al final, y al final he terminado segundo", continuó.

"Es lo que es y no quiero hablar más. Mi opinión es distinta a los comisarios. No estoy de acuerdo con la decisión"

Sobre el momento en el que debía dejarse pasar por vigente campeón del mundo, tras saltarse la curva 1, el holandés relató su visión de los hechos. "Ralenticé el ritmo, quería dejarle pasar, pero él no me quería adelantar y nos tocamos. No entiendo qué sucedió ahí", subrayó, antes de hablar del definitivo Gran Premio de Abu Dabi. "Se decidirá allí y esperemos tener un buen fin de semana",