Las aguas siguen revueltas en la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) y en el seno de la Fórmula 1. Las reclamaciones de Mercedes AMG Petronas por el procedimiento de reanudación del GP de Abu Dhabi tras el Safety Car siguen removiendo de arriba abajo al automovilismo. La polémica continúa una semana después todo y que la marca alemana retiró sus reclamaciones por la victoria de Max Verstappen. No obstante tras el anuncio de la propia FIA para abrir una investigación por las decisiones del director de carrera, Michael Masi, Mercedes volvió a la palestra con un duro comunicado de Susie Wolff, esposa de Toto Wolff y CEO del Venture Racing de la Formula E, afirmando que Hamilton fue "robado".

Sin embargo el que no se ha pronunciado todavía es Lewis Hamilton. El heptacampeón está completamente desaparecido en las redes sociales desde que perdió el Mundial, solo ha aparecido públicamente para ser nombrado como 'Sir' de la corona británica. No obstante Hamilton y Wolff no estuvieron presentes en la Ceremonia de Entrega de Premios de la FIA. Este desplante a Max Verstappen y a todo el mundo del automovilismo puede terminar en una sanción para Hamilton.

Eso ha dejado ver el nuevo presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, que ha hecho referencia al artículo 6.6 del código deportivo de la FIA y que exige a los tres primeros clasificados del Mundial la asistencia a la ceremonia de premios: "Las reglas son las reglas, revisaremos lo ocurrido, lo investigaremos. Si se ha saltado alguna norma, no hay perdón para ello"

Por otro lado el nuevo presidente de la FIA explicó que considera que Hamilton está mal anímicamente tras el desenlace del campeonato, después de los rumores de retirada de los últimos días: "Siempre hay reglas y los humanos las hacen, y por ende, pueden ser mejoradas o cambiadas por cada uno de ellos. Todo está para mejorarse. Actualmente, sé que Lewis está muy enfadado por lo que pasó y en una palabra diría que está destrozado"