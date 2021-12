Fernando Alonso está disfrutando su vuelta a la Fórmula 1 como un enano y nunca mejor dicho, por que El Nano tiene enfervorizados a todos sus fans con El Plan. El cambio de normativa supone una oportunidad competitiva para todos los equipos del Gran Circo y en Alpine F1 Team están con buenas sensaciones tras un buen final de curso.

El Plan, que ha pasado de ser un meme de aquellos aficionados melancólicos con los triunfos del asturiano a todo un eslogan, ya está en marcha. No porque Alonso vuelva a ser campeón del mundo, sino porque el piloto español ha ido alimentándolo con grandes resultados y guiños en sus redes sociales.

Alpine, como todos los equipos, espera luchar por victorias, aunque parte de su cúpula como Luca De Meo, Marcin Budkowski o el asesor y ex piloto, Alain Prost ha apuntado ha un ciclo de varios años para ser un equipo puntero, los pasos lógicos de esta temporada narrados por Alonso, unidos a su talento han disparado las expectativas. Alonso siempre ha manifestado que era un año de readaptación, pero la realidad es que el equipo ha terminado con resultados y carreras consistentes a nivel de estrategia y de gestión. Todo ello unido a ventajas económicas por terminar por delante de Alpha Tauri o de horas de pruebas.

En febrero arrancarán los test en Cataluña y después en Bahrein, donde ya no habrá vuelta atrás y podrá verse si Alpine ha acertado o no, sobre todo, con un coche que tendrá una nueva unidad motor. Mientras tanto Alonso, que no ha parado ni un segundo, sigue mostrando todos sus pasos y ha dejado este mensaje en sus redes sociales que algunos señalan como el pistoletazo de salida para El Plan de 2022.

Fin de año de Alonso: test con los nuevos neumáticos y otro podio

El piloto asturiano no para y siempre tiene ese puntito de forma. Si no es un coche es otro como se pudo ver el pasado fin de semana. Alonso compitió con su equipo de karting en las 24 horas de Dubái. Una formación con su amigo Alberto Fernández y el ex piloto Pedro de la Rosa, entre otros.

Alonso consiguió la Pole Position pero en la carrera se tuvo que conformar con un cajón en el podio. Buenos resultados también en el kárting para terminar el año. Una temporada que para Alonso y Alpine terminó con los test de Abu Dhabi en los que probaron los nuevos neumáticos para 2022.

Alonso pasará por el quirófano

Más allá de la readaptación a la Fórmula 1 en el inicio de 2021, Alonso también tuvo problemas al inicio del campeonato por ese accidente que tuvo. El asturiano fue atropellado cuando había salido a entrenar con la bicicleta y tuvo una grave lesión en la mandíbula. "A principios de año, las cosas no fueron fáciles para nosotros", reconoce en una entrevista en RacingNews365.com

Durante este mes de invierno, Alonso pasara por el quirófano para retirar la placa de titanio que tiene desde el accidente del 2021.