Después del apoteósico final de campeonato que se vivió en el Gran Premio de Abu dabi, donde el holandés Max Verstappen conquistó el título Mundial en la última vuelta por delante del británico Lewis Hamilton, son muchas las voces que hablan de una posible retirada del heptacampeón del mundo.

Pues bien, ahora, el ex CEO Bernie Ecclestone, se atrevió a confirmarlo: "Hace un par de días hablé con su padre, y me di cuenta de inmediato que no quería hablar del futuro de su hijo, así que solamente hablamos de negocios"

Palabras sorprendentes

A su vez, también dio su opinión y se aventuró a hablar del futuro del británico: "Yo creo que se retira, que no correrá el año que viene. Su decepción en Abu Dabi fue demasiado grande, y le entiendo. Ahora, empatado a siete títulos con Michael Schumacher, es el momento perfecto para que cumpla su sueño y sea un emprendedor en la moda". Todavía queda tiempo, pero parece que la decisión de Hamilton está tomada.