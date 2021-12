El piloto ruso no ha sido capaz de conseguir ni un solo punto. Mazepin se estrenó en la F1 con el equipo Haas en 2021 con resultados realmente pésimos después de haber terminado la temporada anterior de Fórmula 2 en la quinta posición. El 14º puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán fue su mejor resultado del año.

El ruso admite que, aunque está orgulloso de cómo ha superado un año difícil, podría haber hecho un mejor trabajo de adaptación a las exigencias del campeonato. "Terminé el instituto hace cuatro años y esa fue la última vez que me pusieron notas, y la verdad es que no lo echo mucho de menos", dijo Mazepin.

"Nunca creo que deban ponerme un cinco porque el cinco es la excelencia, y no sé lo que es la excelencia. Hoy puede ser excelente, pero mañana me doy cuenta de que puedo hacer algo más. Así que un cuatro es lo máximo que puedo ponerme a mí mismo. Así que supongo que un cuatro por aguantar, porque los tiempos han sido realmente duros este año en ciertos momentos. Probablemente un tres por la adaptación, porque ese no fue mi punto fuerte y sigo mejorando en ello", ha remarcado el piloto en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Recordemos que como resultado de un año nefasto, el ruso se contagió de coronavirus a principios de este mes de diciembre que ya está acabando y no pudo correr el último gran premio del año celebrado en Abu Dabi. Las críticas contra Mazepin han sido duras. Incluso ha habido quien le ha pedido que lo deje. "Mazepin debería dedicarse a otra cosa diferente a la F1", ha llegado a recalcar Ralf Schumacher.

El piloto se abstiene a las críticas. El ruso tiene el respaldo de un padre con un alto poder adquisitivo. El dato objetivo es que este piloto de pago ha acabado el último, pero eso no parece que le cause pudores. Veremos como le depara la próxima temporada de la F1.