Alpine ha activado ya 'El Plan' para llevar a Fernando Alonso al éxito de nuevo y para lograr el objetivo empieza el movimiento de fichas de ajedrez para conseguir el mejor equipo posible en el equipo francés. ¿En qué consisten y cómo afectan al piloto asturiano?

El CEO de Renault, Luca de Meo, quiere hacer más cambios en la cúpula de la escudería Alpine y se le relaciona desde hace meses con Otmar Szafnauer, máximo responsable de Aston Martin en la Fórmula 1, tal y como informa en Francia la revista 'Autohebdo'. El ingeniero norteamericano de origen rumano, de 57 años, tiene un contrato a largo plazo con la firma de Lawrence Stroll, que no le dejará salir fácilmente porque le consideran una pieza clave desde aquel Force India humilde que hacía podios.

De momento parece que todo son rumores pero es un hecho que hay sintonía entre el italiano y Szafnauer, basta con encontrarse a ambos en una misma parrilla para corroborarlo. Hay saludos y complicidad. En este sentido, Luca de Meo fue muy claro en declaraciones a 'As': "He cambiado a mucha gente en Renault y seguirá siendo así, mi gente sabe que si no lo hacen bien, siempre voy a seguir buscando hasta que encuentre el once titular".

La duda si se concreta esta incorporación a Alpine es saber en qué posición quedaría Marcin Budkowski, el ingeniero francés que heredó la dirección ejecutiva de Alpine F1 Team con la salida de Cyril Abiteboul, y que ha cumplido sus funciones con aparente éxito: una victoria en Hungría, más un podio en Qatar, como botín de 2021. Al mismo tiempo, Davide Brivio ejerce como director de competición en los circuitos tras su llegada desde Suzuki en MotoGP y parece una figura muy importante para De Meo.

Alonso, de vacaciones

El piloto asturiano y su compañero, Esteban Ocon, ya han trabajado en el simulador y volverán a hacerlo tras su regreso de las vacaciones. Ambos pilotos volverán a la fábrica en las próximas semanas para trabajar al 100% en acomodarse al nuevo monoplaza. El reglamento que entra en vigor este curso promete nuevas batallas y mayor igualdad. Alpine quiere estar en ese grupo medio que pelee al menos por podios cada fin de semana. Y quién sabe si también por las victorias. En este 2021 han logrado una: la de Ocon en Hungría. Además, Alonso subió al podio en una ocasión. Lo hizo siete años después.