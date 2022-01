La que fue una de las temporadas más emocionantes de la historia de la F1 ya es historia y todos los equipos están cien por cien centrados en lo que será la temporada 2022, en la que hay cambio de reglamento y el rendimiento de las escuderías es una incógnita.

Carlos Sainz, que finalmente acabó quinto en el mundial de pilotos, concedió una entrevista al diario AS en la que, entre otras cosas, habló de lo emocionante que fue la lucha entre Hamilton y Verstappen y destacó que en la Fórmula 1 actual el nivel es muy alto. El piloto madrileño admitió no haberse sorprendido del nivel del neerlandés y lanzó un piropo a toda la parrilla. "No me extrañó (el nivel de Verstappen) porque lo podías ver venir desde las primeras carreras, Max tenía opciones. Aunque creo firmemente que hay siete u ocho campeones ahora mismo en la parrilla".

De cara al próximo mundial que inicia en en marzo, el piloto madrileño ve hasta ocho pilotos con posibilidades de levantar el título de campeón en Abu Dhabi, aunque todo dependerá del rendimiento de cada coche. "Quien tenga el coche será campeón. No sé si es un número exacto, pero hay muchos pilotos con ese potencial", sentenció.