En Alpine tienen un equipo muy potente y unido. Esteban Ocón y Fernando Alonso han demostrado durante la temporada la buena relación que tienen ambos. La escudería ha empleado 2021, entre otras cosas, para conjuntar el bloque.

Una formación que la próxima temporada contará con el campeón de la Fórmula 2. Oscar Piastri será el piloto probador de Alpine, ya que no ha consguido un asiento titular para 2022 en la F1. Pese a que no podrá competir durante el año el australiano no cree que “sea un año perdido” según unas declaraciones hechas a Autosport.

“No hace falta decir que me hubiera gustado estar en la parrilla, claro. Pero hay un montón de cosas que puedo aprender, como el calendario de viajes de una temporada de Fórmula 1, puedo adaptarme a ello sin la presión de tener que conducir, lo que puede ser bastante beneficioso”, explica Piastri sobre su trabajo para 2022 y añade: "Hay muchas otras cosas fuera de la conducción que hacen que un piloto de Fórmula 1 sea exitoso"

Además Piastri aprovechará para fijarse en el trabajo de Ocón y de Alonso de los que cree puede aprender mucho: "También puedo escuchar a Fernando y a Esteban, cómo desarrollan el monoplaza y con mi trabajo en el simulador puedo ayudar a ello"

“Una de las partes principales de mi función es aprender todo lo que pueda de Fernando Alonso y Esteban Ocon. Escucho la forma en la que hacen las cosas, la forma en la que hacen sugerencias a los ingenieros, la capacidad que tienen para sugerir ideas, qué cambiar del coche... Además de su conducción, es impresionante", finaliza el campeón de la F2.