"Tenía un plan para la Fórmula 1”. No lo dice Fernando Alonso, que desde hace meses viene anunciando “el plan” para volver a luchar por un nuevo título, el tercero, en el gran circo, después de los que logró en 2005 y 2006 con Renault. Ahora ha sido una leyenda recién retirada de MotoGP como Valentino Rossi quien ha desvelado lo cerca que estuvo de dar el salto a la Fórmula 1 con Ferrari.

El de Tavullia realizó varios tests a lo largo de su carrera en MotoGP, de la que se retiró en Cheste, precisamente el Circuito donde hizo su último test con un Ferrari tras el que tomó la decisión de seguir en el motociclismo. Así lo ha confesado Rossi en una entrevista en el programa 'In Depth With Graham Bensinger’.

“En realidad, había un plan para pasar a la Fórmula 1, pero no directamente con Ferrari. La intención era que empezara con un equipo más pequeño, intentara ganar experiencia y, si era lo suficientemente rápido, pasar posteriormente a Ferrari", explicó Rossi tras los tests de 2005 con Marc Gené de ayudante y en 2006 en los tests oficiales de pretemporada que albergó el Circuit Ricardo Tormo, donde se quedó a 7 décimas del mejor tiempo de Michael Schumacher, con un monoplaza con motor diferente a los del Kaiser y Felipe Massa.

“Creo que fue una prueba muy buena, fui bastante rápido. Pero recuerdo que cuando llegué a casa decidí seguir en MotoGP. Existía mucha presión para que tomara la decisión. Me decían: ‘Escoge la F1, ve a Ferrari' porque eso era algo importante. Cuando quise explicar mi decisión, todos me decían que debía ir a la F1. Incluso mi madre. Pero tuve que decidir por mí mismo y mi corazón me dijo que me quedara en MotoGP".

Ese mismo año, Valentino Rossi perdió el primero de los dos títulos que se dejó en el asfalto de Cheste, y que fue a parar a manos del desaparecido Nicky Hayden. El siguiente llegaría en 2015 con Jorge Lorenzo y las consecuencias del incidente (o patada) con Marc Márquez en Malasia. No obstante, tras renovar con Yamaha, se coronó en las temporadas 2008 y 2009 y sumó dos títulos más a su palmarés.

Con posterioridad, Rossi volvió a subirse a monoplazas de Fórmula 1, en 2008 con Ferrari, y en 2019, también en Cheste, con el Mercedes de Hamilton, en un intercambio en el que el británico se subió a su Yamaha. Ahora, tras su retirada de las dos ruedas, el automovilismo le espera, en una competición de GT que este mismo año pasará por el Ricardo Tormo.