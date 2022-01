La ilusión es máxima para Fernando Alonso en Alpine y para Carlos Sainz en Ferrari de cara a una nueva temporada en la que el cambio de normativa va a llevar a que las fueras se igualen mucho en la parrilla de Fórmula 1.

Una ilusión, todo sea dicho, que comparten en todos los equipos pero que para algunos, desgraciadamente, se tornará pronto en pesadilla. Al menos es lo que se desprende de las palabras de James Allison, director técnico de Mercedes.

Y es que Allison está convencido de que habrá escuderías que no acertarán con el nuevo reglamento y acabarán pasándolo muy mal.

"Me imagino que, dado que los coches son tan nuevos y diferentes, uno o dos coches de la parrilla se equivocarán mucho y tendrán un año terriblemente doloroso", comentó Allison en un vídeo de Mercedes.

"Me imagino que todos nosotros, hasta cierto punto, nos habremos dejado cosas en el tintero que no habíamos previsto y miraremos los otros coches y diremos 'oh, ¿por qué no pensamos en eso?'", prosiguió el director técnico del equipo alemán.

Soluciones de urgencia

"Entonces nos pondremos en marcha para intentar adaptar esa idea a nuestro coche lo más rápido posible para poder recuperar nuestro camino desde la posición en la que aterricemos en esa primera carrera hacia delante o si tenemos la suerte de estar delante, para mantener a los lobos que nos atacan detrás de nosotros", concluyó James Allison.

Toca, por tanto, confiar ahora en que el Alpine de Fernando Alonso y el Ferrari de Carlos Sainz se encuentren en una buena posición de partida y sean alguno de esos equipos que vaticina Allison que sufrirán mucho durante este 2022.