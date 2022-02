Poco queda ya para que arranque la temporada de la Fórmula 1 2022. Los equipos ya están empezando a desvelar su diseños, aunque tan solo Aston Martin se ha atrevido a mostrar al aficionado imágenes reales de sus coches para este curso.

Una temporada importantísima por el cambio de reglamentación al que se enfrenta toda la parrilla del Gran Circo. Así pues todos los equipos aspiran a dar con la tecla adecuada y estar arriba en este nuevo ciclo normativo.

En ese sentido se espera mucho de Alpine, Alonso y El Plan. La reestructuración que ha abordado Laurent Rossi recientemente con la salida de Marcin Budkowski y los ascensos de Harman y Pat Fry se espera que la escudería dé también un salto desde la factoría.

Más allá de eso, Alpine demostró en 2021 que tiene una dupla equilibrada y que ambos pueden jugar en equipo. Ocurrió en Hungría donde Alonso trabajó para Ocón, mientras que en Catar el francés lo hizo para el asturiano. El resultado fue una victoria y un podio que confirmaba el crecimiento a nivel equipo de los de Enstone.

Ocón ha hablado sobre cómo es trabajar con Alonso y de la fama que tiene este: “Mucha gente dijo que era muy difícil trabajar con Fernando, que tenía fama de romper a sus compañeros de equipo y todo eso. Quería verlo con mis ojos, quería ver si lo que decía la gente era cierto y al final no lo era. Acabamos de tener una colaboración fantástica todos juntos. Es un gran corredor, es extremadamente rápido, sin duda el compañero de equipo más rápido que he tenido en mucho tiempo. Estaba muy feliz de trabajar junto a él. He aprendido mucho junto a él. También carrera, creo que he aprendido muchas cosas de él, mirando sus primeras vueltas, que es algo que siempre he estado haciendo, siempre he estado siguiendo lo que ha estado haciendo. Y hacia el final del año solo estaba ganando posiciones sin perder ninguna, y estaba haciendo excelentes primeras vueltas”.

“Es un privilegio estar trabajando al lado de una leyenda como él y lo puse como referencia seguro a principios de año. Me alegró ver que lo igualaba en términos de ritmo y nos empujábamos unos a otros y al final eso le dio al equipo lo máximo que podíamos tener, básicamente, y estábamos sacando el máximo del paquete la mayor parte del tiempo, así que eso estuvo bien”, ha terminado señalando el asturiano.

Alpine vive en la indefinición de si lanzar las campanas al vuelo de cara a 2022 o no confiar en El Plan. Mientras que Laurent Rossi insiste en que por los menos habrá que esperar hasta 2024 o 2025 para que puedan luchar por podios y victorias, las palabras que acompañaron al anuncio de los ascensos de Fry y Harman han sido bastante más ambiciosas.

"Su misión es contribuir al desarrollo del rendimiento del coche y luchar por el campeonato". Ahí es nada. La realidad es que Rossi, de nuevo, es la voz más equilibrada dentro del seno de Alpine en los últimos tiempos. "Estamos considerablemente fortaleciendo Alpine F1 Team teniendo a Pat y Matt al timón de la ingeniería en Enstone. Pat es uno de los ingenieros más experimentados de la Fórmula 1, mientras que la dirección y la experiencia de Matt pueden ser cruciales para sacar todo el potencial de nuestros coches, gracias en particular a su única experiencia en combinar el desarrollo del chasis y del motor"