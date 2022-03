Los primeros test en Montmeló de Fernando Alonso no resultaron tan positivos como muchos auguraban de cara a ‘El Plan’. Los tiempos del Alpine no estuvieron entre los mejores y, por otra parte, un problema hidráulico le dejó si coche en a tercera jornada.

Pese a ello, las alarmas todavía han saltado en Alpine y es por un motivo muy concreto. “No quiero parecer que estoy poniendo excusas, no estoy diciendo que vamos a ganar a Mercedes y Red Bull, pero creo que estamos en una posición decente”, dijo Alan Permane, director de operaciones en pista de Alpine, en declaraciones que recoge el medio británico AutoSport.

De hecho, el ingeniero británico dio la clave. “La última vuelta de Fernando Alonso, aunque sólo fuera una, es muy comparable a lo que Verstappen hizo al mismo tiempo, aunque Verstappen estaba utilizando DRS”, confesó.

Alpine, recordemos, no utilizó el DRS en los entrenamientos de Barcelona porque estaba probando otras cosas y quería ver como funcionaba la carga aerodinámica: “Está relacionado con la velocidad máxima, es una cosa de la carga. No es que no podamos hacerlo, que tengamos miedo, que estemos preocupados o que pensemos que algo se va a romper. Sólo estamos siendo cautos”, explicó Permane.

Paso a paso y sin prisas

Alpine y Fernando Alonso están yendo paso a paso, saben que el Mundial es muy largo y y la fiabilidad es su punto fuerte. Ahora bien, en los test de Baréin la cosa puede cambiar sustancialmente una vez prueben el DRS.

“Iremos a Baréin con todo preparado”, subrayó Permane, que matizó que no quería decir que de cara a esta temporada en la Fórmula 1 “todo está bien y que estemos completamente tranquilos. Por supuesto, estamos preocupados, pero de ninguna manera vamos a estar en la parte inferior de la hoja de tiempos. Mi intuición es que probablemente estamos un poco más cerca del frente de lo que estábamos a finales del año pasado”.