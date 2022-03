Tras el final de temporada más espectacular que se recuerda en la historia de la Fórmula 1, con el adelantamiento de Verstappen a Hamilton en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dabi, la guerra entre escuderías no ha acabado ni parece estar cerca de hacerlo.

En esta ocasión, unas declaraciones de Christian Horner al Daily Mail han vuelto a desatar la polémica. Toto Wolff es el destinatario de la mayoría de dardos que lanza su rival de Red Bull: "Somos muy diferentes, si no estoy en el circuito, estoy en la fábrica. No estoy viviendo como un exiliado fiscal en Mónaco, dirigiendo un equipo de forma remota. Soy práctico. Mi agenda está llena desde el momento en que llego hasta el momento en que me voy, lidiando con problemas dentro del equipo. Tengo una política de puertas abiertas" declara Horner en referencia a la forma de dirigir el equipo en comparación con Wolff.

La relación entre ambos

"Mi relación con Toto es... ya sabes, es profesional. No es el tipo de persona con la que voy a ir a cenar o pasar tiempo a solas, pero respeto lo que ha hecho y lo que ha logrado. Por supuesto, en lo que a mí respecta, 2021 está finalizado. Ahora todo se trata de 2022. ¿Será él el principal oponente este año? No tengo ni idea". Sin embargo, no todo es malo, Horner afirma que Wolff no es mala persona: "¿Me gusta? No tengo ningún problema personal con Toto. Es el tipo de persona que muerde con bastante facilidad, por lo que siempre es divertido animarlo un poco. Pero no es un mal tipo, eso seguro".

Valoración de la temporada pasada

"Mercedes tenía todas las mismas opciones estratégicas disponibles que nosotros, cometieron un error estratégico al no parar a Lewis en el coche de seguridad virtual y luego esperar que pudiera defenderse con neumáticos de 44 vueltas. La cortina de humo se colocó sobre el director de carrera en lugar del error que cometió Mercedes estratégicamente" declara Horner, que se muestra preparado para lo que está por venir.