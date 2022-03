Baréin, como viene siendo habitual en los últimos años, vio nacer a la nueva temporada de Fórmula 1. Una muy especial por el cambio de reglamentación que tantas expectativas ha creado desde el principio. Quizá no tantos como algunos imaginaban o querían imaginar, pero la nueva temporada ha empezado con bastantes cambios respecto al curso pasado. Sin ir más lejos, la escudería Ferrari dejó claro que ha vuelto para luchar por estar en los más alto, dominando el fin de semana casi de principio a fin y obteniendo el premio de un doblete el domingo.

Otra conclusión fácilmente extraíble de la primera carrera del año es que Red Bull sigue teniendo un coche ganador. Tanto en clasificación como en carrera el ritmo de Verstappen fue muy parejo al de los dos pilotos de la escudería italiana, ligeramente superior a Carlos Sainz y ligeramente inferior al de Charles Leclerc. Quien desde luego no iba de farol es la escudería Mercedes. El sábado y el domingo se demostró que sus problemas son reales y, mientras no consigan remediarlos, no lucharán por las victorias junto a Red Bull y Ferrari.

No es más fácil adelantar, pero sí seguir al de delante. Era uno de los principales objetivos de este nuevo reglamente y podría decirse que se ha conseguido. Se pudo ver varios ejemplos en los que los pilotos que trataban de ganar posición aguantaban en la estela del perseguido mucho más fácil que en años anteriores, especialmente en zona de curvas rápidas.

Y tras estas primeras conclusiones, ¿qué podemos esperar de cada escudería este año?

Mercedes

Comenzamos en el orden del campeonato de constructores del año pasado. La escudería alemana ha sido una de las grandes perdedoras de este cambio de reglamento. Los de la estrella plateada han pasado de tener un coche ganador a ser el líder de la zona media. Teniendo en cuenta de cuáles son los problemas que limitan al coche (el famoso porpoising) y de la escudería que se trata, no es para nada descabellado pensar que Mercedes sea la escudería que más mejore a lo largo del año. No sería nada extraño verlos a mitad/final de temporada luchando por victorias. Sin embargo, el inicio de temporada va a pesar mucho y esos puntos perdidos, casi con total seguridad, les sacan de la pelea final por el Mundial. Ocupan un escalón intermedio entre los dos líderes y la zona media muy evidente.

Red Bull

La escudería del toro ha vuelto a acertar. Les costó mucho alcanzar a Mercedes desde el inicio de la era híbrida pero al final lo consiguieron. De hecho son los vigentes campeones del campeonato de pilotos con Max Verstappen. Y todo hace indicar que este año el objetivo es el mismo: ganar el Mundial. El inicio fue un desastre, pero no por ritmo, sino por la fiabilidad, que acabó dejando un 0 en el casillero de los austriacos en la primera carrera. Ese es precisamente, junto a Ferrari, el principal rival de Red Bull este año: la fiabilidad. Pero lo que está claro es que este año vuelven a gozar del mejor o segundo mejor coche. Claro candidato al mundial tanto de pilotos como de constructores.

Ferrari

La fiesta en el Paddock se vive en los garajes rojos. Tras unos años complicados, luchando por cotas mucho más bajas de lo habitual en Maranello, Ferrari vuelve a tener un coche rápido, muy rápido. Dominaron desde el viernes hasta el domingo el GP de Baréin, son incomodados de vez en cuando por Max Verstappen. Leclerc dio un absoluto recital el domingo en carrera y la escudería actuó sin fallos en los garajes. Carlos Sainz cumplió en la primera carrera del año, aguantando su posición inicial y aprovechando las circunstancias para terminar segundo. Temporada ilusionante para Ferrari. Todo dependerá de las evoluciones de cada coche, pero parece que tienen un coche campeón... y un piloto español entre sus filas.

Mclaren

Drama en los de 'Woking'. El Mclaren ha empezado el curso con muchos problemas, sobre todo de frenos. Arrastran un declive que comenzó a mitad de la pasada temporada, cuando pasaron de ser la mejor escudería de la zona media a verse superados por Ferrari y en el mismo nivel que Alpine y Aston Martin. La carrera de Baréin fue un desastre y ninguno de sus dos pilotos tuvo ni siquiera oportunidad de luchar por los puntos. Se podría intuir que Mclaren es una de las escuderías con más margen de mejora de la zona media baja, pero parece que a lo único que pueden aspirar es a acabar igualándose con Alpine en algún momento de la temporada.

Alpine, ¿Hay plan?

El debut de Alpine en la temporada 2022, motivado por las enormes expectativas generadas en los últimos meses, fue un fracaso. La escudería francesa sigue exactamente en el mismo punto que el año pasado. Es decir, en la mitad de la zona media. Tiene tres equipos por delante, por lo que los podios serán cosa de circunstancias excepcionales, como ocurrió el año pasado. Todo dependerá del margen de mejora, pero se antoja muy difícil pensar que Alonso volverá a ganar una carrera de Fórmula 1 este año. El objetivo de momento parece ser entrar en Q3 en cada Gran Premio y no bajar de los diez primeros puestos en carrera.

Alpha Tauri

Situación muy parecida a la de Alpine. Muy pocos cambios respecto a la temporada pasada. Un equipo de zona media que, dependiendo del rendimiento que pueda sacar Gasly al coche, lucharán por posiciones más ambiciosas de vez en cuando.

Aston Martin

No parece que vaya a ser una temporada fácil para Aston Martin. En la primera carrera no demostraron tener buen ritmo. Bien es cierto que su primer piloto, Sebastian Vettel, no pudo correr a causa del Covid, pero ni mucho menos es un equipo que haya mejorado. Es más, todo apunta a que otros equipos le han ganado la partida.

Alfa Romeo

El motor Ferrari corre mucho y Alfa lo aprovechó. Han sido una de las sorpresas positivas de la temporada, demostrando un rendimiento por encima del esperado. Otra grandísima noticia fue el rendimiento del debutante Guanyu Zhou, que terminó décimo en carrera, sumando su primer punto. Además demostró tener un ritmo parecido al de su compañero Bottas. Parecen haber dado el salto de la zona baja a la zona media.

Williams

El trabajo de todos estos años por escapar de la última posición de la tabla ha parecido en vano con esta nueva temporada, en la que parecen estar en última posición de nuevo. Tanto Haas como Alfa Romeo les han comido la tostada y parece muy complicado que puedan salir de ahí durante la temporada. La buena noticia fue el debut de Albon, que le sacó mucho rendimiento al coche teniendo en cuenta las circunstancias. Pero Latifi se mantuvo tanto el sábado como el domingo en el fondo de la clasificación.

Haas

Sin lugar a dudas la mayor sorpresa del primer gran premio de la temporada. Con todos los problemas de patrocinadores y pilotos que han vivido en las últimas semanas, se auguraba una temporada muy negra en la escudería americana. Incluso se temió por su continuidad en la F1 por falta de patrocinadores. Sin embargo, el sábado sorprendió a todo el mundo con una buena clasificación de Mick Schumacher y una grandísima clasificación del renacido Magnussen. En carrera no hicieron más que confirmar las buenas sensaciones y el danés terminó en la quinta posición. Motivados por el propulsor de Ferrari, Haas parece haber abandonado la cola para colarse de lleno en la zona media de la tabla. Además con posibilidades de dar muchos sustos a coches como Alpine.