'El Chiringuito' está dejando un pequeño espacio para la Fórmula 1 hacia el final de cada espacio. El programa que presenta Josep Pedrerol analiza ahí el rendimiento de los pilotos españoles, en este caso Carlos Sainz, piloto de Ferrari, y Fernando Alonso, del equipo Alpine F1.

Sin embargo, Josep Pedrerol cometió un error que al final se saldó de la mejor manera. Y es que afirmó que el bicampeón del mundo seguía en Twitter a la cuenta del programa, algo que contradijeron sus redactores al mostrar en pantalla que no sólo no es 'follower' sino que les tenía bloqueados.

"No nos sigue (Fernando Alonso) en Twitter", dijo Gorja a Pedrerol. "¿No nos sigue Alonso?", volvió a preguntar el comunicador catalán. "No le gustará nuestro contenido porque no nos sigue", expresó Gorja en pleno directo de 'El Chiringuito', antes de añadir el detalle que dejó totalmente desconcertado a Josep Pedrerol. "Nos tiene bloqueados", añadió.

"Habrá sido sin querer, hombre", decía Juanfe, también sorprendido al ver que Fernando Alonso tenía bloqueado a 'El Chiringuito'. "Quizás forme parte de 'El Plan' de Alonso", añadió Gorja, que arrancó las risas del propio Pedrerol y los demás colaboradores del programa.

Petición en las redes sociales

La revelación tomada con mucho humor derivó en una petición en la redes sociales del programa dirigida a Fernando Alonso, clamando por el perdón y el desbloqueo, algo a lo que el piloto ovetense de Fórmula 1 respondió casi de inmediato continuando con la broma iniciada en la tertulia.

Y es que poco después de que trascendiera todo este tema sobre la cuenta oficial de Twitter de Fernando Alonso, el propio piloto ovetense reaccionó en las redes junto a emoticonos de risas. "No sabía que estaba así! Solucionado cracks", dijo Fernando Alonso en su cuenta oficial para, así, solucionar el tema del bloqueo en esta red social.