Las sensaciones de El Plan de Fernando Alonso, Esteban Ocon y Alpine progresa adecuadamente. La escudería francesa sigue consolidándose en la zona media de la parrilla, mientras recorta décima a décima la distancia con Red Bull y Ferrari. En una clasificación, la del GP de Arabia Saudita, en la que han vuelto a meter los dos coches en la Q3, Alonso ha logrado el séptimo mejor tiempo, mientras que su compañero ha sido quinto.

Con este resultado Alpine muestra una clara mejoría en solo siete días, pues han dejado atrás a los clientes de Ferrari (Haas y Alfa Romeo) y con Hamilton fuera de la Q2 también pelean con Mercedes el liderato de la zona media, ya que McLaren continúa fuera de combate.

Buenas sensaciones de Alonso y optimismo para la carrera en Arabia Saudí

"Me he sentido muy bien. Estoy muy contento, en la Q1 me sentí rápidamente bien y cómodo con el coche. Luego en la Q2 con la bandera roja hubo un tiempo de espera que nunca es cómodo estar tanto tiempo en el coche, pero bien también. En la Q3 las dos vueltas fueron buenas, P7 era lo máximo para hoy, pero estoy contento", analizaba el asturiano sobre su resultado en la clasificación de Yeda

"Tanto en Bahréin como aquí, las dos cronos de este año, por ahora, las dos en Q3. Estar en el Top-7 los dos Alpine es buena buena clasificación", recuerda Alonso de un A522 que terminó los test de pretemporada con dudas"

Alonso, sin embargo, como ya dijera tras la carrera en Bahréin, advierte de que la clave de la carrera estará en la gestión de los neumáticos: "Ahora veremos entre el amarillo y el duro cuál elegimos para la carrera, para la salida, cuántas paradas, pero creo que estamos en una mejor posición que hace una semana en Bahréin".