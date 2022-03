Lo sucedido en Arabia Saudí entre Fernando Alonso y Esteban Ocon está dando mucho que hablar. Ambos pilotos, que hasta este pasado domingo mantenían una relación casi idílica como compañeros de equipo en Alpine, es un hecho que han perdido el ‘buen rollo’.

Al menos es lo que se desprende de su lucha en el trazado de Yeda y que casi arruina la carrera del asturiano antes de esos problemas en la unidad de potencia que le hicieron abandonar a falta de 14 vueltas.

En ese sentido, las críticas al comportamiento de Esteban Ocon y, sobre todo de Alpine, se están sucediendo una detrás de otra. Por ejemplo el ex piloto, David Coulthard, ganador de 13 grandes premios de Fórmula 1, sostiene que el jefe del equipo galo, Otmar Szafnauer, debería haber parado ese pulso y que no les tendría que haber dejado competir entre ellos.

"Pelear tan fuerte tan temprano, por muy entretenido que fuera, no les ayudó precisamente", destacó en 'Channel 4', aunue en la parte positiva destacó la competitividad de Fernando Alonso pese a sus casi 41 años. "Verle con esa pasión me confirma que el hambre está ahí", dijo el escocés.

Algo más lejos en sus críticas fue otro ex piloto, Ralf Schumacher, hermano del siete veces campeón del mundo Michael Schumacher. "Me irritó lo que hizo Alpine. Con el duelo interno entre Alonso y Ocon arruinaron su carrera. No entendí a Szafnauer, a pesar de que es nuevo en el equipo y Alonso ciertamente juega un papel importante en el equipo”.

Eso por lo que respecta a Alpine, pero Ralf Schumacher también 'repartió' para Ocon en declaraciones para en 'Sky Alemania'. “Pilotó un poco como si le hubiera picado una tarántula. Desde el punto de vista del equipo, mal gestionado, porque no sólo son los pilotos luchando entre ellos, la pelea también acercó a la competencia que tenían atrás y ambos pilotos destrozaron los neumáticos", concluyó.

😮 ¡La maniobra al límite de Esteban Ocon a Fernando Alonso en plena recta!



Alpine y Ocon lo ven con otros ojos

Desde Alpine, por contra, defienden su manera de actuar en esta segunda carrera del 'gran circo' y la lucha entre ambos pilotos a pesar del descontento de Fernando Alonso por lo sucedido en esa pugna sin ningún sentido.

“Nos hizo perder un poco de tiempo, en Bahrein también luchamos, hoy teníamos los mismos neumáticos y mi coche parecía ir más rápido. Intenté pasarle y concentrarme en Bottas que tenía más ritmo», comentó el ovetense, de manera muy prudente, nada más bajarse del A522. Su enfado, no obstante, era lógico y evidente.

No parece verlo igual, sin embargo, su compañero de equipo, para el que “fue una carrera dura, pero justa. Con Fernando sé hasta dónde puedo llegar, él también sabe hasta dónde puede llegar”.

“Ha sido agradable. Necesitamos seguir en esa dirección porque aumenta el rendimiento del equipo que estemos compitiendo tan de cerca", agregó, por si fura poco, Esteban Ocon. La batalla pues, está servida en Alpine esta temporada dentro de la Fórmula 1.