Ferrari es, hasta el momento, el mejor fabricante de monoplazas del Mundial. Es el líder de fabricantes, y además, la primera posición en la clasificación de pilotos la ocupa Leclerc , corredor de la escudería italiana.

No habrá mejoras en Melbourne

Sin embargo, la última carrera la ganó Verstappen con Red Bull. Pese a ello, Ferrari no mejorará su monoplaza para el Gran Premio de Australia. El equipo de Carlos Sainz prefiere no precipitarse y cometerá los gastos más adelante. "No es cuestión de cuándo estaremos preparados para meter mejoras, sino de ver el techo de gasto, no gastarlo todo en las primeras carreras. Por eso no esperamos mejoras significativas para Melbourne, pero en cuanto podamos traer algo lo haremos", declaró el director de la escudería, Mattia Binotto.

Cumplimiento del límite presupuestario

Además, ha insistido en la importancia de que los equipos cumplan con el límite presupuestario que existe esta temporada, que es de 140 millones de euros. "El límite presupuestario influirá en la tasa de desarrollo. "Creo que es un elemento clave y mi preocupación es que debemos asegurarnos de que tenemos la vigilancia adecuada porque puede haber, digámoslo así, un cambio de juego en la lucha por los desarrollos", explicó.

Palabras de Stefano Domenicali

De hecho, el propio presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha reconocido la dificultad para ajustar todo, por ejemplo "la inflación imprevisible y los costos de transporte. Se necesita un estricto control financiero, y por eso la FIA se está equipando para ser aún más sólida en su papel de garante", admitió, aunque quiso destacar que habrá igualdad entre todos.

Binotto está contento con el coche

Para finalizar, Binotto se mostró satisfecho con el rendimiento del coche hasta ahora: "Hemos recogido más de lo que esperábamos". La escudería italiana sabe que con las buenas sensaciones mostradas en la pretemporada y el Mundial, podrán seguir en la misma línea en Melbourne, retrasando así las próximas mejoras.