Fernando Alonso se ha esforzado para contener su rabia después de un nuevo problema de 'juventud' del monoplaza de Alpine haya echado a perder lo que estaba siendo una exhibición del asturiano en la clasificación del Gran Premio de Australia. Su disgusto al final de la sesión en Albert Park estaba más que justificado, puesto que hasta que ha ocurrido el incidente, Alonso se veía peleando por la pole o como mínimo por un 'top 4'. Sin embargo, la fiabilidad ha vuelto a fallar y mañana saldrá décimo en parrilla.

"Estamos investigando todavía, pero es un problema hidráulico, no tenía el cambio de marchas ni dirección asistida. Se apagó todo en esa curva. Y es una pena, creo que venía una décima mejor que la pole y tenía dos juegos de neumáticos, así que podríamos haber luchado por esa pole. Estábamos haciendo el mejor fin de semana en muchos años", ha lamentado Alonso ante los micrófonos de DAZN.

[Consulta la clasificación del Mundial de F1]

"Otro problema en mi coche, es bastante frustrante, a ver si acabamos con ellos. Luchar por una pole era algo que llevamos esperando mucho tiempo y la primera vez que llega, volver a tener un problema es un poco frustrante. Esos problemas los quieres tener cuando estás para undécimo, cuando no luchas por nada importante", ha añadido.

Con todo, la parte positiva para Alonso es que se ha sentido muy cómodo con el coche desde el viernes y que al margen de los fallos técnicos, se siente de nuevo muy competitivo. "El coche ha sido muy rápido todo el fin de semana y finalmente, hemos podido luchar por estar en primera línea. Eso sí, hasta que ha llegado el problema hidráulico. Es una sensación agridulce, la decepción del resultado, pero al mismo tiempo, hemos tenido el mejor rendimiento en años recientes. Seguiremos trabajando duro", ha advertido Fernando.

[Consulta el calendario del Mundial de la F1]

¡Qué lástima! Fernando Alonso venía en una vuelta increíble, había hecho récord del segundo sector, pero falló el sistema hidráulico y acabó contra el muro 💔



¡Una pena! @alo_oficial #AustraliaDAZNF1 🇦🇺 pic.twitter.com/p0B4a9mTL3 — DAZN España (@DAZN_ES) 9 de abril de 2022

Con vistas a la carrera de mañana (DAZN, 07:00 h), Alonso no descarta que haya que hacer algún cambio en el A522 y por consecuencia, penalizar en parrilla. "Tenemos que ver si también hay que cambiar algo en el coche, si tendremos o no alguna penalización, pero ahora mismo me da igual. Quería luchar por la pole hoy y por el podio mañana, pero si ahora cogemos algún punto estará bien. Si no puntuamos, bien también, porque prefiero todo o nada y toda la mala suerte nos está frenando", ha zanjado Fernando con evidente amargura.