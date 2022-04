Apenas han transcurrido tres carreras del actual mundial de Fórmula 1, pero algunos pilotos de la parrilla ya sienten urgencia por dar el primer golpe encima de la mesa. De hecho los dos españoles pertenecen a ese grupo. Tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso, en cierta medida afectados por la mala fortuna en algunos casos, han comenzado la temporada claramente por detrás de sus compañeros de equipo y deben de dar un paso al frente cuanto antes para no colgarse el cartel de segundo piloto para el resto de la temporada. Sobre todo en el caso del de Ferrari, monoplaza suficientemente rápido para luchar por el Mundial.

Carlos Sainz no puede con Leclerc (de momento)

La impresionante temporada de su debut en Ferrari el pasado año de Carlos Sainz llenó de ilusión a la afición española con que esta temporada, con un coche preparado, pudiera luchar por el título. Sin embargo, el inicio de temporada de Charles Leclerc no ha dado opción a nadie más. El monegasco está intratable, dominando cada una de las sesiones, ya sea clasificaciones o carreras y su ventaja en el mundial de pilotos empieza a ser considerable. Carlos Sainz necesita vencer tanto en 'qualy' como en carrera en este próximo GP en Imola si quiere evitar que Ferrari establezca, desde ya, a Leclerc como su primer piloto con el que luchar por el título.

La fiabilidad condena a Alonso

El caso del asturiano es distinto. La lucha entre Alonso y Ocon ha estado mucho más igualada durante las primeras carreras, pero la fiabilidad del Alpine del piloto español le ha privado de sumar en su casillero los puntos que podría haber sumado. Actualmente solo ostenta dos, muy por detrás de los 20 que ya maneja su compañero, algo menos afectado por los problemas del monoplaza. Tratándose de una escudería que no luchará por el título, no parece tan importante establecer un primer y segundo piloto. Aún así, empezar a puntuar con regularidad se antoja clave para Alonso para no salir derrotado por Ocon a final de temporada.

Te puede interesar: Formula 1 ¡Fernando Alonso por Carlos Sainz! El intercambio que ofrecería Ferrari

Carrera al Sprint

El Gran Premio de la Emilia Romagna tendrá una importante diferencia respecto a los anteriores grandes premios. Y es que vuelve la clasificación al Sprint con la que ya se experimentó el año pasado en tres ocasiones. El viernes se competirá en una clasificación tradicional para definir los puestos de salida en la clasificación al sprint del sábado, que consistirán en una carrera rápida, a pocas vueltas para definir las posiciones de salida en la carrera definitiva del domingo. Fernando Alonso fue uno de los pilotos que mejor demostró desenvolverse en este tipo de circunstancias la temporada pasada.