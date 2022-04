Carlos Sainz fue el protagonista negativo de la inusual clasificación del Gran Premio de la Emilia-Romaña, disputada en viernes en el circuito de Imola. Al comienzo de la Q2, el piloto español perdió el control de su monoplaza en la última curva cuando ya había marcado el segundo mejor tiempo de la tanda. Justo después la lluvia hizo acto de presencia, lo que evitó que sus rivales pudieran salir después a mejorar su tiempo. Anteriormente había sido el tercer hombre más rápido en la Q1.

La noticia positiva para el madrileño es que tendrá una segunda oportunidad para remontar puestos este sábado en la carrera al sprint. En esta prueba el español partirá desde la décima posición y deberá mejorar esa posición por dos motivos: para terminar entre los ocho primeros y puntuar y para tener una buena posición de salida el domingo en la carrera larga.

Llueve sobre mojado

De este modo, Sainz vuelve a los circuitos de la peor manera posible: volviendo a cometer un error tras un Gran Premio de Australia que fue fatídico para él. Esta misma semana el madrileño había firmado su renovación con Ferrari hasta 2024. Ahora los mecánicos de la escudería italiana tendrán mucho trabajo por delante para reparar el monoplaza, que quedó visiblemente dañado en su parte delantera izquierda.

"Una pena, porque rápido iba. Un error un poco raro, no lo acabo de entender porque no iba al límite del coche. Sabía que tenía margen y no necesitaba las últimas décimas. No me queda otra que pedir disculpas y recuperar, mañana tenemos la sprint qualy. Tenemos que remontar y movernos hacia delante", declaró el piloto ante las televisiones.