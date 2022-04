Carlos Sainz ha señalado a un culpable de su prematuro abandono en el Gran Premio de la Emilia-Romaña: Daniel Ricciardo. El piloto de Ferrari se quedó fuera de la carrera en la primera vuelta por segundo fin de semana consecutivo tras ocurrirle lo mismo en Melbourne, pero esta vez considera que el responsable fue el australiano.

Tras una mala salida, el madrileño perdió una posición con Lando Norris y se empezó a ver amenazado por Ricciardo. El piloto de McLaren, que también estaba siendo atacado por Bottas, tocó al de Ferrari y le sacó de la pista. A pesar de que los daños no eran graves y de los esfuerzos de Sainz por volver, su monoplaza se quedó enganchado en la puzolana y no pudo regresar a la pista. Tal y como había sucedido en Australia.

Las declaraciones de Carlos Sainz

El '55' dio a conocer su punto de vista ante los medios de comunicación y culpó al oceánico: "No sé qué ha pasado en el piano de la curva 1 con Ricciardo, pero más espacio no le he podido dar. Ha cometido un error y me ha dado". En ningún caso se refirió a Bottas ni a la lluvia que cayó sobre Imola en los prolegómenos de la carrera.

Además, Sainz restó importancia a la pérdida de un puesto en la salida: "Tenemos que analizarlo porque McLaren y Red Bull han salido mejor que nosotros, pero da igual porque era una carrera larga y aunque me pasase un McLaren tenía 63 vueltas para repasarlo". De hecho, en el sprint del sábado había adelantado a los dos hombres de naranja. Sin embargo, tras irse de vacío de la carrera larga de Imola el español pierde tres puestos en el Mundial y cae al quinto lugar.