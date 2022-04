Pese a las mejoras introducidas en su monoplaza, no le fueron nada bien las cosas a Fernando Alonso en la carrera al sprint del GP de Emilia Romagna de Fórmula 1. Tras una mala salida cayó del quinto puesto en parrilla al noveno en el esprint, sin puntos, aunque aspira a un conseguir un buen resultado este domingo.

"Tuvimos problemas ya en la vuelta de formación, y en la salida, así que tenemos que mirar qué ha pasado. Aunque no teníamos el ritmo, con Pérez y Sainz siendo tan rápidos sabíamos que nuestra posición real era un séptimo, aunque saliera quinto”, confesó el asturiano, que perdió dos puestos en la salida por detrás de Magnussen y presionado por Bottas, quien le terminó adelantando.

"No teníamos ritmo, estoy un poco decepcionado por eso, hemos perdido dos o tres puntillos, pero la carrera es mañana, así que vamos a intentar focalizarnos. Hay alguna previsión de lluvia, a ver si podemos aprovechar eso", señaló Fernando Alonso en declaraciones a DAZN, tras un sábado poco provechoso para Alpine.

Tensión y cita en la oficina

Sobre su mala salida, Fernando Alonso apuntó a un problema técnico y a un 'cita en la oficina' que desvela cierta tensión en el equipo tras ser preguntado por As. ""Perdimos muchas posiciones, debió de haber algún problema. No sé qué ha pasado. Se lo consulté al equipo por radio. Me dijeron que ya lo hablaremos en la oficina", indicó el piloto español.

"Un poco decepcionado hoy, porque salíamos quintos y acabamos novenos, hemos ido un poco para atrás, pero no teníamos el ritmo hoy. Los neumáticos también se han acabado rapidísimo en carrera, nos ha pasado alguna vez más, así que tenemos que seguir entendiendo esto", explicó el piloto ovetense.