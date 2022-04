Pese a su mal arranque de temporada, en el que sólo ha podido sumar dos puntos en cuatro carreras y acumula tres ‘ceros’ consecutivos, en lo último que piensa Fernando Alonso es en dejar la Fórmula 1.

El piloto de Alpine cumplirá 41 años el próximo mes de julio y, tras el adiós de Kimi Raikkonen, se ha convertido en el piloto más veterano de la parrilla. Algo que, sin embargo, lleva con orgullo y, ni mucho menos, le hace pensar que está en inferioridad de condiciones respecto al resto. Más bien todo lo contrario, pues cree que es mejor que el resto de pilotos de la parrilla.

"Me siento mejor que los demás", destacó Fernando Alonso en declaraciones que publica el portal web Race Fans. Una confesión que, sin lugar a dudas, deja muy 'tocada' al resto de la parrilla. Sobre todo en lo referente al talento de las nuevas generaciones de pilotos.

Es por ello que, teniendo en cuenta que se siente superior al resto, lo de la retirada ahora mismo está muy lejos de entrar en sus planes. "Cuando alguien venga y yo vea que me venza por habilidad pura y vea que ya no soy bueno en salidas, que ya no soy bueno en preparar el coche o que el coche al otro lado del garaje sea un segundo más rápido que yo y no pueda igualar esos tiempos, quizá levante la mano y diga 'es tiempo de pensar en otra cosa'", explicó el ovetense.

Eso sí, volvió a insistir que “en este momento siento lo contrario, así que me encanta competir". Fernando Alonso ya ha dejado claro en más de una ocasión que espera seguir en el ‘gran circo’ al menos tres o cuatro años más. Y su objetivo tampoco ha cambiado, volver a ser campeón del mundo por tercera vez.